九族「認養櫻花」捐陳綢少年家園 邀入園歡度兒童節

2018年03月30日 12:02 中時 沈揮勝

捐贈儀式鼓隊開場。（沈揮勝攝）

九族花季現況。（沈揮勝攝）

宮廷花園。（沈揮勝攝）

遊客拍美美紀念照。（沈揮勝攝）

花季燦爛。（沈揮勝攝）

日月潭九族文化村今年首辦「櫻為愛」櫻花認養活動，為陳綢阿嬤的少年家園募款，從2月初到3月11日共有59棵櫻花被認養，園方30日將認養金所得半數、即8萬8500元捐獻給陳綢創辦之良顯堂社會福利基金會、董事長吳正然代表接受；另邀請少年家園所安置的孩子們到九族文化村歡度兒童節。

園方經理黃瑞奇指出，「九族文化村櫻花祭」向為台灣地區最重要的賞櫻盛會之一，今年出自於對社會的關懷與回饋，特別選以「櫻為愛」為主題，開放櫻花樹供民眾認養。

認養費1年期是3000元，其中50%將捐給位在埔里的陳綢阿嬤少年之家。認養人的名牌會隨樹受到專人呵護照顧，並定期回報給認養人知道櫻花樹現況。

此外，還加贈年卡1張和優惠券10張，讓認養人得以隨時邀朋友一起回來看他所認養的櫻花樹；讓櫻花的春夏秋冬長好、長滿在園區，更在認養人的心中整年都開花。

這項活動自2月1日持續到3月11日櫻花季結束，期間總共被認養了59棵，包括縣長林明溱、觀光處長王源鍾、日月潭國家風景區管理處處長洪維新、魚池鄉陳錦倫鄉長與夫人王秋淑，以及代表會主席張德林等。

活動得款17萬7000元，園方依活動辦法公開捐出8萬8500元供陳綢統籌運用，更因「紫戀薰衣草」花季逢春假兒童節，另邀少年家園的小朋友兒童節免費入園、搭纜。

九族文化村表示，櫻花祭結束、薰衣草花園登場，水沙連歐洲花園的百花盛開，各色造型花圃五顏六色美不勝收，遊客可以賞到薰衣草、鼠尾草、杜鵑花、矮牽牛、一串紅、紫藤。4月15日前特價650元。

(中時)