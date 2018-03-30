小英訪花蓮買4000元名產 店員：算小咖

2018年03月30日 12:10 中時 張祈

總統蔡英文今邀媒體記者來花蓮趴趴走，花蓮縣長傅崐萁到場迎接。（張祈攝）

總統蔡英文花蓮行，停留台11線景點牛山。（張祈翻攝）

花蓮大地震後觀光受創，企業、中央機關及政治名人揪團訪花，總統蔡英文今邀媒體記者來花蓮趴趴走，安排2天1夜旅行，今上午參訪在地麻糬名產業者，大啖麻糬充飢，大方採買4000元特產，但結帳小姐說，消費能力算「小咖」。

總統小旅行今第一站抵達阿美麻糬，花蓮縣長傅崐萁提前到場說，地主歡迎國家元首是應該的，他也感謝蔡總統親臨花蓮，振興地方觀光，他也透露早上8點多才接到總統府副秘書長通知，特地排開繁忙公務恭迎總統來訪。

傅崐萁意有所指透露這段時間與中央的尷尬，他說，「很多事情越講越清楚，面對國家災難應訂定完整機制，讓地方可以遵守，我可以受傷但國家不能受傷」，也盼更多人看見花蓮、行銷花蓮。

總統蔡英文受訪說，因為地震，這段時間花蓮比較辛苦，希望花蓮可以在最短時間恢復，來訪花蓮主要希望透過媒體報導，產業恢復產業風貌，這次採買地方名產花了4000元，詢問店員算不算「大咖」，但結帳小姐說算「小咖」，她鼓勵媒體也進入消費，超過4000元，就可以算比總統還大的大咖了。

花蓮行程首日直奔南區，停留台11線景點牛山、新社香蕉絲體驗，明天將在吉蒸牧場與隨團媒體共進早餐，隨後前往富興村鳳梨公園等地參訪。

(中時)