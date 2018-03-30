美國要求咖啡標致癌警語　醫：不需恐慌

2018年03月30日 12:28 中時 倪浩倫

外電報導，美國洛杉磯法官裁定，咖啡店業者得在加州販售的咖啡產品上標示癌症警語，主因是店家販售的咖啡中，含有致癌物丙烯醯胺(acrylamide)。我國醫師表示，咖啡本身未含丙烯醯胺「是在過高、就久的烘培過程中產生」，且多項研究證實，只要每天「咖啡因」不超過300毫克、約3杯中杯咖啡的量，對人體反而更有益處。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，丙烯醯胺被世界衛生組織WHO列為2A級致癌物，也就是經「動物實驗」證實有致癌風險，但在「人」身上沒有證據；他解釋，包括咖啡、澱粉（薯條、洋芋片）在製作過程中，烹調方式若超過120度，就易產生丙烯醯胺，隨著時間愈久、溫度愈高，產生的量也愈多。

顏宗海說，只要適量、符合「每日最大安全容許量TDI」，咖啡絕對可以喝，他說，以WHO指出的2A級致癌物來看，丙烯醯胺的TDI是2.6，以一個60公斤體重的成人來說，每天不要攝取超過60乘2.6=156微克，都不會有問題。

但顏宗海強調，丙烯醯胺是烘培過程中的產物，而非額外加進去的添加物，等於說是每家業者、甚至每天做出的咖啡，內含的丙烯醯胺量都不同。

研究咖啡到出書的乳癌防治基金會董事長張金堅說，近年來，包括刺胳針、美國內科醫學年鑑等國際權威醫學雜誌，都有研究指出，咖啡本身的成分不僅不會致癌，甚至還對肝癌、大腸癌、部分的乳癌型別具有益處。

張金堅說，根據飲食指南，我國和歐盟一樣，認為每日咖啡因的攝取不應超過300毫克，約是3~4杯的中杯咖啡量；他認為，原則上，只要不喝超過這個量，應不會有問題，甚至有研究指出，每日喝3~4杯咖啡者，身體得到的益處，甚至比每天只喝1~2杯者來的好，民眾真的不需過度恐慌。

(中時)