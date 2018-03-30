這樣的美術課 小朋友沒上會哭！

2018年03月30日 12:13 中時電子報 綜合報導

小學生的美術課，是否還有更多創意的可能?臺北市文化局為了讓美學教育向下扎根，與台北市教育局合作，選擇北市8所公立國民小學，結合17位專業老師與20位藝術家，共同完成40則具有高度創新性與設計性的教案，希望經由雲端的分享，讓美術課更多元，成為學童的最愛！

長期以來，由於升學至上的觀念影響，美術課往往不被重視，形式也越趨單調，無法有效啟發學童的美感養成，老師即使有心改變，但是單憑個人之力，也難以有大範圍的突破。有鑑於此，臺北市文化局的「2017美學教育扎根計畫─國小美術課再設計」實驗計畫，結合北市國小第一線美術老師和來自各領域的藝術家和設計師，共同探討以往美術課裡沒說的那些大小事。

這個計畫由去年六月啟動，在8所公立國小舉辦了15場教案開發工作坊，由老師和藝術家共同參與，依據人類美學演進的歷史脈絡，分別從美術概念與知識、自然美學、工藝文化、設計與生活和自我探索這五大面向，結合食衣住行樂這五大生活主題，設計出40個教案，並且進行實驗教學，獲得學童極大迴響，小朋友都表示喜歡上這樣的美術課。

這些教案為什麼能如此吸引學童呢？舉例而言，像是自然美學面向的「自製怪怪筆」課程，藝術家李翡文帶領小朋友學習使用自然物與複合媒材，組裝、固定成可以使用的筆，再發揮創意作畫，如此可以讓小朋友探索不同藝術創作方式，激發創造力與想像力，並深入辨認自然物、人造物與藝術品的特徵和要素。

另外，在自我探索這面向的教案中，藝術家楊之儀引導學童將聽到的音樂用色彩和形狀畫出來，這可以訓練學生感知音樂、情境、色彩、抽象形狀之間的連結性。跨領域藝術家張金蓮則是要小朋友用彩墨畫出自己的惡夢！從卡夫卡《變形記》作品引導孩子的想像力與掌握「形變」的趣味性，而小朋友畫出的圖案，也極具趣味性與原創性。

使用校園的自然媒材做出可愛小動物，再結合動力裝置賦予生命，讓它動起來。（中時電子報攝）

在自然美學這面向中，「尋找小動物」課程會讓學生觀察校園的自然媒材，再做出可愛的小動物，「動一動大自然」則是教小朋友如何將做好的小動物結合動力裝置，讓它動起來。看到自己做的小兔子好像活起來了一樣，小朋友們既快樂又充滿成就感。

目前40則教案都已經開發完成，臺北市文化局表示，未來這些教案將被分享給所有國小的美術老師，作為正規美術課的應用，減少老師們單打獨鬥自行研發的辛苦，更讓教育資源缺乏的校區學童，有機會體驗到更多元的美術課程。而這些以孩子為本的創新教案，相信也能有效的豐富教學資源，提昇下一代的美感教育，並讓設計思考的思維開始向下扎根！

(中時電子報)