英雌出列 新北消防救助隊代訓7女隊員接受魔鬼考驗

2018年03月30日 13:07 中時電子報 吳家詮

救助女隊員與男生同樣接受高樓救難、攀岩搭救、水上救助等魔鬼訓練，巾幗不讓鬚眉。（吳家詮翻攝）

新北市政府消防局第37期消防救助隊訓練結訓今天上午在汐止保長坑舉行成果驗收，本期共有48名隊員完成魔鬼訓練，其中有7名花蓮縣消防局委託代訓消防員，經過10週的磨練後， 她們巾幗不讓鬚眉在與男消防員同樣標準下，完成各項艱苦、耐力課程考驗，結訓後將投入消防分隊執行第一線的救災救護工作，提供市民最優質安全保障。

消防局局長黃德清表示，救助隊訓練一直是消防人員最具挑戰性的專業救援訓練，也是必經的考驗，新北市消防人員經救助訓練合格人數已達到1186人，約佔外勤人員比例64％。消防局將持續推動並強化各項救災技能訓練，一旦面對各類複合式災害時，才能快速應變、降低災害所帶來的人命傷亡及財物損失。

消防局局長黃德清表示，救助隊訓練一直是消防人員最具挑戰性的專業救援訓練，也是必經的考驗。（吳家詮翻攝）

救助隊完成各項訓練課程，結訓後將投入消防分隊執行第一線的救災救護工作，提供市民最優質安全保障。（吳家詮翻攝）

新北市政府消防局自99年起成立專責救助教官團，同時逐年購置多項訓練設備、設施使消防訓練中心更趨專業。本次救助訓練課程共計400小時，其中包括急流救生訓練、山難救援訓練、立體救災訓練及各項救助基礎戰技。

為因應近年風災、水患、震災等天然災害，特別移地花蓮縣秀姑巒溪河域實施急流救援教學，至汐止區姜子寮絕壁、五分山山域模擬山難救助，並與空中勤務總隊及內政部消防署特種搜救隊實施組合訓練，期能將訓練與實務完整接軌。

(中時電子報)