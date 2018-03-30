世界飛安高峰會　明年首度在台舉辦

2018年03月30日 12:41 中時 陳祐誠

航發會與美國世界飛安基金會今（30）舉辦合作簽署儀式，宣布2019年世界飛安高峰會（International Air Safety Summit，IASS）將首度移師台北舉辦。交通部政務次長兼航發會董事長王國材表示，台灣除要表現出飛安與維修能量，還要透過高峰會提升航太產業。

世界飛安基金會成立於1947年，至今已有71年，是國際上歷史悠久且龐大的非政府組織，會員來自全球150個國家，從個人到公司皆有，我會員包括民航局、飛安會、飛安基金會，以及華航、長榮、遠東航空等，都是該組織的會員，代表們每年齊聚一堂討論飛安議題，是民航界年度盛會之一，交流也有助於國內民航在航空法規、民航政策、飛航作業、航機維修、人因工程及安全管理等相關飛安議題的了解和改進。

王國材表示，IASS已有70年的傳統，數百名專家齊聚一堂，針對全球迫切的飛安挑戰及關切的議題，安排專家、學者提出相關的研究報告及具體可行的解決方案，做為各國飛安改善的參考依據。他說，台灣地處亞太地區重要關鍵位置，桃園機場去年的客運量已到達4488萬人次，代表台灣已經打進大聯盟，飛安零容忍是我國追求的唯一目標與價值。

王國材說，台灣每年航太維修能量650億元，而全球商機約為3兆元，台灣僅占2.2％，台灣要藉著這次高峰會，展現維修能量與航太實力，讓整個產業繼續提升。

世界飛安基金會副總裁馬克．威廉（Mark Millam）指出，去年是商用航空記錄中最安全的一年，全球皆沒有商用噴射客機乘客死亡事故，非常了不起，但今年還在第一季全球卻已經發生3起失事死亡事故，造成188人死亡。此外，1月土耳其飛馬航空一架波音737衝出跑道，幸好機上168名乘客及組員平安，「飛安的工作永無止盡，沒有最好只有更好」。

(中時)