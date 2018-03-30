林佳龍：電動汽機車免費停車少收入 市民健康很值得

電動汽機車免費停車，台中市長林佳龍強調，少收入但讓市民更健康，很值得。（盧金足攝）

友善列印
中時

電動汽機車免費停車將少收數千萬停車費，台中市長林佳龍30日強調，綠色交通無價，少收這些錢，但能讓市民更健康、交通更好，都很值得。

台中市政府為推廣電動汽機車，主動寄發免費停車證，廣獲好評。林佳龍表示，台中市目前有「三個第一」：電動公車總數第一、二行程機車淘汰率去年六都第一、電動汽機車免費停車政策第一。面對空汙挑戰，將持續推廣綠色交通，讓空氣持續改善。

台中市府持續針對三大汙染源改善空汙，除持續管制台中火力發電廠生煤量與督促固定汙染源改善設備，汽機車排放廢氣也是重點之一。

林佳龍今天受訪時表示，電動車是綠色交通的一環，較為節能減碳。台中面臨空氣品質的挑戰，除了改善台中火力發電廠與中小型工廠燃油鍋爐等汙染外，也必須對汽機車等移動汙染源進行改革。

針對電動汽機車，台中市有很多創新跟第一的政策，電動公車總數六都第一，二行程機車去年的淘汰率也是六都第一，加上這次主動寄發電動汽機車免費停車證給台中市的車主，這三大政策都要繼續維持，同時也增加充電站及停車位，相信會鼓勵愈來愈多的市民改換電動汽機車。

林佳龍強調，電動車產業在台中也有很好的發展，電動汽車大廠的合作廠商，很多都在台中，電動車越發展，台中的就業機會跟經濟也會越好，市府會持續推動相關產業，讓綠能交通在台中蓬勃發展。

針對電動汽機車停車免費，市府將因此少收3700萬停車費，林佳龍指出，綠色交通是無價的，台中市有決心發展電動汽機車，以綠色交通帶動更宜居的城市，少收這些錢能讓市民更健康、交通更好，這些都很值得。

(中時)

首長財產申報 林佳龍夫婦有3億 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。