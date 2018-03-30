林佳龍：電動汽機車免費停車少收入 市民健康很值得

2018年03月30日 12:54 中時 盧金足

電動汽機車免費停車將少收數千萬停車費，台中市長林佳龍30日強調，綠色交通無價，少收這些錢，但能讓市民更健康、交通更好，都很值得。

台中市政府為推廣電動汽機車，主動寄發免費停車證，廣獲好評。林佳龍表示，台中市目前有「三個第一」：電動公車總數第一、二行程機車淘汰率去年六都第一、電動汽機車免費停車政策第一。面對空汙挑戰，將持續推廣綠色交通，讓空氣持續改善。

台中市府持續針對三大汙染源改善空汙，除持續管制台中火力發電廠生煤量與督促固定汙染源改善設備，汽機車排放廢氣也是重點之一。

林佳龍今天受訪時表示，電動車是綠色交通的一環，較為節能減碳。台中面臨空氣品質的挑戰，除了改善台中火力發電廠與中小型工廠燃油鍋爐等汙染外，也必須對汽機車等移動汙染源進行改革。

針對電動汽機車，台中市有很多創新跟第一的政策，電動公車總數六都第一，二行程機車去年的淘汰率也是六都第一，加上這次主動寄發電動汽機車免費停車證給台中市的車主，這三大政策都要繼續維持，同時也增加充電站及停車位，相信會鼓勵愈來愈多的市民改換電動汽機車。

林佳龍強調，電動車產業在台中也有很好的發展，電動汽車大廠的合作廠商，很多都在台中，電動車越發展，台中的就業機會跟經濟也會越好，市府會持續推動相關產業，讓綠能交通在台中蓬勃發展。

針對電動汽機車停車免費，市府將因此少收3700萬停車費，林佳龍指出，綠色交通是無價的，台中市有決心發展電動汽機車，以綠色交通帶動更宜居的城市，少收這些錢能讓市民更健康、交通更好，這些都很值得。

(中時)