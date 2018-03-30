不再偷偷來！泰流亡總理兄妹亮眼現身日本

2018年03月30日 12:47 中時電子報 蔡萱

泰國流亡前總理盈拉自去年在審判前潛逃出境後，被目擊出現全球趴趴走。曾現身倫敦、北京、杜拜街頭，日前雖傳出盈拉可能在香港舉辦記者會，但她始終沒有正式出席活動。直至29日盈拉才攜手同為流亡前總理的哥哥戴克辛，亮眼現身日本東京的一場酒會上。

流亡海外的盈拉（Yingluck Shinawatra）和戴克辛（Thaksin Shinawatra）繼上個月被捕捉到出現在北京及香港，及這個月現身新加坡後，兩人在29日出席了日本前自治大臣石井一在東京新大谷酒店舉行的新書出版酒會。

盈拉和戴克辛此次一起搭乘私人飛機抵日，應石井一之邀前來參加聚會，這也是兩人今年第2次到日本，且將在日本停留到31日，之後轉往中國。暫不清楚兩人是否會和日本首相安倍晉三等官員會面。

石井一表示，自己是在2011年8月擔任流亡海外的戴克辛的擔保人，讓戴克辛得以赴日本訪問，兩人因此結下了緣份。

2011年民眾手持盈拉、戴克辛的照片進行抗議活動。(圖/美聯社)

最近一段時間，盈拉兄妹頻頻被曝在海外現身，盈拉及戴克辛20日被直擊現身新加坡的飯店酒店與一群神秘男子見面。更早之前，兩人也被直擊在杜拜的牙醫診所，以及2月兩人被曝在北京及香港。

泰國前總理戴克辛在先是在2006年因濫用職權，接著在2007年其所屬政黨泰愛泰黨被判在大選中舞弊違憲，被迫解散，戴克辛也因此展開他海外流亡生涯。

戴克辛妹妹盈拉則是在2011年以戴克辛繼承者之姿贏得大選，風光在年僅45歲時成為泰國第一位女總理。她在上台後，因優惠農民而以高價收購大米，導致糧食過度囤積和國家財政巨額虧空，引起瀆職案的訴訟而逃離泰國，淪為和哥哥一樣的下場。

(中時電子報)