鐵粉跪求好想要《特別版FREE! 男子游泳部》再推票根抽獎禮

2018年03月30日 13:00 時報周刊 溫博鈞

台灣片商將陸續舉辦周邊贈送活動以饗粉絲。（采昌國際提供）

透過全新打造的四大短篇，讓觀眾感受飛魚男孩們的青春熱力。（采昌國際提供）

由轟動全台《電影版聲之形》製作公司「京都動畫」打造的最新動畫電影《特別版FREE! 男子游泳部–Take Your Marks–》，即將在4月4日於全台熱血上映。製作公司近期宣布第三季電視劇集版動畫，即將在今年夏天開播，引發鐵粉們熱烈討論，直呼一定要在第三季動畫開播之前，趕緊先進戲院朝聖這部被視為「銜接之作」的電影版。

好康的是，台灣片商不僅將推出兩波「戲院限定特典活動」，今日（3月30日）更再度回應熱情影迷們的呼喚，祭出「首12日電影票根抽獎活動」，只要拍照上傳電影票根，就有機會抽到本片限量「生活照片卡」，機會難得，詳情請洽https://ppt.cc/fDDNWx查詢。

打造全新四篇章 飛魚男孩熱血噴發

image 《特別版FREE! 男子游泳部–Take Your Marks–》故事脫胎自京都動畫大賞輕小說單元優秀作品《High☆Speed!》，描述一群熱血的高中男生們，為了能夠游泳而創立游泳部，進而努力參加比賽的的青春物語。跟前兩季電視動畫劇集最大的不同點，就是本片延續前兩季的故事，透過全新打造的四個篇章，讓觀眾再度感受這群飛魚男孩們的青春熱力。

四大篇章分別是──即將到東京上大學的遙，為了尋找房子來到東京，卻在那邊遇到意想不到人物的第一篇章「命運的選擇！」面對即將畢業的凛與宗介，兩位後輩愛一郎與百太郎打算送畢業禮物給他們。正當兩人思考要送什麼樣的禮物時，百太郎竟抽到意外獎品的第二篇章「秘湯的收操運動！」為了招收新社員，岩鳶高中游泳部開始製作招生影片，並在這時發現一本早期的游泳部招生手冊的第三篇章「彼此相繫的蝶式！」岩鳶高中游泳部計畫一場驚喜派對，為即將前往澳洲的凛送行。另一方面，凛竟然在街上目擊百太郎跟江兩人正在約會的第四篇章「啟程的永恆之藍！」

台灣片商日前也宣布為《特別版FREE! 男子游泳部–Take Your Marks–》推出兩波入場特典贈送活動。第一波從4月2到10日贈送「台灣獨家電影資料夾+海報」（資料夾AB兩款隨機贈送無法挑選）；第二波從4月11日起贈送「電影限定明信片」（一組三張）。兩波活動的入場特典都是限量供應，送完為止，詳情可洽https://ppt.cc/fWEumx查詢。

(時報周刊)