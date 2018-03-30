春天吃「旬」味！挑美味「肥蟹」秘訣大公開

2018年03月30日 12:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

不只秋天才有美味螃蟹！殊不知到了春季隨著海象穩定，在魚市場也能買到新鮮的螃蟹喔！但要如何篩選，才能挑到既飽滿又物超所值的螃蟹呢？讓達人傳授你挑螃蟹的技巧吧！

春天到來！海象穩定！捕蟹船整裝待發南下捕花蟹

冬天腳步逐漸遠離，臺灣東北部海域海象逐漸穩定，經過農曆春節休整後的捕蟹漁船，再度前往西北漁場及台中外海捕春天的花蟹，花蟹其實全年都吃得到，但以上半年端午前後及下半年中秋節前後，肉質最為結實飽滿、鮮甜，建議大家除了要挑對時間品蟹，還要懂得如何挑一手好蟹。

春天螃蟹怎麼挑？行家秘笈大公開。

螃蟹的美味因季節而有所不同，要評斷一個人是不是品蟹饕客，就要看會不會從蟹堆中選出肉多的上品，事不宜遲，就讓達人教您如何成為選蟹達人吧！

1. 親自掂掂，沉重為上

螃蟹大小隨著時間與脫殼次數漸漸變大，但易受環境或是產卵期影響導致養分流失，肉質鬆垮（變瘦），所以行家挑選螃蟹不以產季或大隻為先決，非要親自掂掂，感受殼下豐腴肉感。

2. 腹甲、蟹腳堅硬，肉皆滿

螃蟹脫殼時間不一，脫殼前後的螃蟹養分不足，影響肉質份量，除了特別挑選做軟殼蟹唐揚外，還是盡量避免選購脫殼期前後的螃蟹，而應優先挑選蟹腳堅硬，代表肉滿結實的個體。

(中時電子報)