NBA》杜蘭特復出就遭驅逐 勇士難逃3連敗

公鹿前鋒阿提托康波運球閃過勇士前鋒杜蘭特的防守。(美聯社)

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中時電子報

好不容易迎來杜蘭特、卓雷蒙格林兩大主力傷癒復出的勇士，卻在上半場快結束時，遭逢杜蘭特因為抗議尺度被驅逐出場命運，勇士最後以107比116不敵作客的公鹿，苦吞本季首次3連敗，伊戈達拉也因左膝痠痛提前退場。

杜蘭特是在上半場還剩10秒時，因為自己切入上籃疑似被打手，裁判卻沒吹哨，讓他憤而怒斥裁判，換來兩次技術犯規直接出場，造成勇士軍心大亂，第3節轉眼就被公鹿拉開差距到15分以上，比賽勝負幾乎提前宣判了。

最後先發只打17分鐘，貢獻10分、6助攻與3籃板的杜蘭特，目前累積技術犯規達14次之多，位居聯盟第3(前兩名分別是霍華17次、卓雷蒙格林15次)，距離開始禁賽的技犯次數僅剩2次，這也是他本季第5次遭到驅逐出場。

勇士以近況奇佳的菜鳥後衛庫克表現最好，他拿生涯新高30分，麥基與麥克考各有12分，格林11分、6助攻與5籃板。儘管伊戈達拉提前傷退，起碼勇士先有杜蘭特與格林的復出，「浪花弟」克雷湯普生也有機會周日宣告復出。

公鹿則有3名球員得分破20，「字母哥」阿提托康波32分、5助攻與4籃板，米德頓23分，布雷索20分、6助攻，目前公鹿40勝35敗，排在晉級邊緣的東區第8，不過他們搶下季後賽門票只是時間長短問題。

(中時電子報)

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