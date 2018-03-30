朱立倫領軍北市政府觀光團訪花 高呼：愛花蓮

新北市長朱立倫今早帶領新北市政府市民來訪花蓮。（張祈攝）

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花蓮縣長傅崐萁（右）今早到車站迎接新北市長朱立倫（左）及來訪市民。（張祈攝）
新北市政府今帶領600多名市民來訪花蓮，進行2天1夜的旅行。（張祈攝）

新北市長朱立倫今帶領市府員工和眷屬等超過600人首發團，到花蓮觀光旅遊，以行動協助花蓮觀光產業早日復甦，縣長傅崐萁也到月台迎接，感謝新北市的情義相挺，朱立倫也說，震災期間新北市民愛心捐款超過5千多萬，今天則帶著市民走進花蓮，在花蓮消費，呼籲更多國人一起愛花蓮。

新北市政府今帶領600多名市民來訪花蓮，2天1夜觀光團共3條路線，共同振興花蓮觀光，預計走訪東大門夜市品嚐在地小吃，遊覽特色景點包括清水斷崖、慶修院、光復吉利潭等景點。

朱立倫表示，新北市民用行動、捐款表達對花蓮的關心，第一梯次由市府員工、志工、社團領袖自發性來訪，他強調未來還要鼓勵更多員工、眷屬、企業、團體、鄰里長及市民繼續響應花蓮。

市府員工林小姐說，這次跟著同事特別選擇參加花蓮旅行，使用國旅卡消費，要用消費幫助花蓮，距離上次來花蓮幾乎沒有印象了，這次要用心體驗花蓮景點，非常期待這次的旅行。

傅崐萁指出，新北市長朱立倫是全國22縣市中，第一位用行動愛花蓮的行政首長，市長領軍帶了兩列車的鄉親送愛到花蓮，為觀光注入強心針，也希望大家玩得開心，回去後相揪再來花蓮玩。

(中時)

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