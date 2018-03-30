振興花蓮觀光 小英挖掘私密景點

2018年03月30日 13:34 工商 彭媁琳

總統蔡英文在香蕉絲工坊，體驗擷取香蕉絲。(彭媁琳攝)

總統蔡英文在香蕉絲工坊，體驗擷取香蕉絲。(彭媁琳攝)

總統蔡英文品嚐花蓮麻糬。(彭媁琳攝)

總統蔡英文率媒體團到花蓮小旅行，這次蔡英文不走傳統路線，而是到部落參觀香蕉絲工坊、吃原住民美食，希望國人可以自己來挖掘私密景點。立委蕭美琴還當場掏出一萬元，購買兩頂香蕉絲編製的帽子，送給蔡英文。

蔡英文一早就展開花蓮小旅行行程，第一站到阿美麻糬，帶了4000元的麻糬回家，接著到新社香蕉絲工坊，實際體驗如何把香蕉樹皮擷取出纖維，並和居民話家常。當地民眾使用香蕉絲編織成草帽、筆記本等產品。

在參觀香蕉絲製品時，蕭美琴花了一萬元，買兩頂香蕉絲草帽，送給蔡英文。

接著蔡英文到陶甕百合春天餐廳，阿美族主廚陳耀忠的原住民特色料理。蔡英文表示，陳耀忠不但是阿美族廚神，也是金鐘獎得主，花蓮人才真的很多。

眺望在秀姑巒溪出海口，蔡英文表示，山海交會壯麗的景色，只在花蓮才看的到，海讓花蓮的觀光景點有世界的知名度，光去年統計遊客人數將近1000萬人，不過不少觀光客到花蓮會停留在市區、太魯閣、七星潭，但幅員遼闊的花蓮中南區也擁有豐富的自然、文化資產，值得大家細細品味，這次邀請媒體一起往南走，就是希望藉由各位的協助，把花蓮中南區兼具生太跟人文的景點介紹給國人，

蔡英文也笑稱，以前她「比較自由」的時候，常常開車到花蓮，對這條路有很深的喜愛。

蔡英文希望，災後重建工作政府會持續來做，要邀請全體國人多來花蓮旅遊，用行動支持花蓮，也歡迎大家可以跳脫以往很習慣的路線，能夠在未來的旅遊能發掘自己私密的景點，發掘更多樣化的花蓮旅遊行程。

(工商)