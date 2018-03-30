BoA 寶兒「沒料到自己可以跳這麼久」

BoA 寶兒出道多年依舊站穩一線女歌手地位。（avex taiwan提供）

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時報周刊
溫博鈞
BoA 寶兒：「我很幸運能夠在舞台上繼續演出。」（avex taiwan提供）

邁入30代的BoA 寶兒日前接受《Vogue Korea》的獨家拍攝訪問，回應大眾對於唱跳女歌手演藝事業發展的看法，笑說：「我還很年輕，以瑪丹娜和布蘭妮為例子，她們依舊在舞台上唱歌跳舞發光發熱，更成為其他藝人的靈感指標，是成熟發展的借鏡，因此我很幸運能夠在舞台上繼續演出。」

緊接著，她話鋒一轉笑說：「你知道嗎？其實，我根本沒預料自己可以跳舞跳這樣久！因此，我會盡全力繼續創作和演出，讓所有人期待著我，直到最後！」言語間流露內心滿滿的正能量與對自我的堅持。

《Vogue Korea》她絕美的照片引起所有粉絲的驚嘆，而她暢談許多自己不為人知的小祕密，讓樂迷更了解她豐富的曲風竟是來自規律的堅持！她表示自己是個喜歡規律的人，習慣早睡早起，就算前一晚因為工作晚睡，隔天還是會同樣時間起床，她也喜歡早睡早起，這樣腦袋比較不會有太多雜念，而空閒的時間她就會多運動，把身體維持在最佳狀態。

儘管舞藝超群，BoA 寶兒還是定期在練習室內進行肢體操練跟發聲訓練，很在乎基本功夫，而她最不欣賞有人在練習室內玩耍，畢竟公司內藝人很多，練習室相對不足，能夠好好練習顯得格外重要，這也讓人見識到BoA 寶兒出道多年依舊站穩一線女歌手的秘訣。

BoA 寶兒最新日文專輯《這樣下去好嗎》CD+DVD和CD ONLY版以及首張韓文迷你專輯《ONE SHOT, TWO SHOT》台壓版確定同時於3/30【五】在台發行。

(時報周刊)

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