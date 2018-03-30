刮香蕉絲被職人誇讚 小英羞答「是你不甘嫌啦！」

總統刮香蕉絲。(曾薏蘋攝)

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蔡英文總統今天花蓮觀光之旅，參訪「新社香蕉絲工坊」。總統也現場體驗刮香蕉絲，與香蕉編織工藝師偕媽媽等輕鬆互動話家常，偕媽媽直誇總統第一次刮就刮得很好；總統不好意思用台語說，「是你不甘嫌啦！」

香蕉絲是噶瑪蘭族特有傳統工藝，使用不施肥、不灑農藥的香蕉樹取絲製成織品，程序繁雜。總統先聽取該工坊經理潘靜英簡報香蕉絲的製作過程與方式，並參觀選購以香蕉絲編織製成的工藝品。

總統還掏腰包，買了一頂香蕉絲編織成的帽子，非常喜歡一直待在頭上，工坊也有越南新住民，開心要跟總統握手，並說，「總統，我知道你的名字，但從來沒看到你本人。」

菜總統表示，今天是花蓮行程的第一天，特別帶大家來這裡，大家對於今天的料理應該有很高的興趣跟很大的期待，「我會長話短說，讓大家可以快點開始」。

總統中午前往靜浦部落的「陶甕百合春天」餐廳品嚐美味阿美族風味餐，阿美族主廚陳耀忠也是美食節目主持人，還得過金鐘獎。

總統致詞時指出，陳主廚不只是阿美族的廚神，還是金鐘獎的得主，不僅做了一手好菜，也是說了一口好菜。花蓮人才真的很多。待會吃完飯後，「我推薦大家到餐廳外走一走」。

總統說，這裡是秀姑巒溪的出海口，山海交會壯麗的景色，只在花蓮才看的到，海讓花蓮的觀光景點有世界的知名度，光去年統計遊客人數將近一千萬人，不過不少觀光客到花蓮會停留在市區、太魯閣、七星潭，但幅員遼闊的花蓮中南區也擁有豐富的自然、文化資產，值得大家細細品味。

總統表示，這次邀請媒體一起往南走，就是希望藉由各位的協助，把花蓮中南區兼具生太跟人文的景點介紹給國人，這條路線也是她一直以來非常喜歡的路線，在她比較有自由的時候，常開車在這，不論在這開過去、停留下來都是一種生活享受，「所以我個人對這條路線有很深的喜愛，希望國人也都能體驗這條路上的各種風光」。

「我要再次重申，災後重建工作政府會持續來做」，蔡說她要邀請全體國人多來花蓮旅遊，用行動支持花蓮，也歡迎大家可以跳脫以往很習慣的路線，能夠在未來的旅遊能發掘自己私密的景點，發掘更多樣化的花蓮旅遊行程。

小英也跟大家分享「阿勒得」，是阿美族打到心裡的味道，花蓮有很多阿勒得，是很多美好的料理會透過這次的行程也會介紹給大家，簡單一句，請大家好好享受花蓮。

包括原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、立法委員蕭美琴及交通部觀光局長周永暉等亦均陪同總統今日花蓮行程。

(中時)

總統蔡英文。(曾薏蘋攝)
總統還掏腰包買了一頂香蕉絲編織成的帽子。(曾薏蘋攝)
總統刮香蕉絲。(曾薏蘋攝)
總統刮香蕉絲。(曾薏蘋攝)
總統刮香蕉絲。(曾薏蘋攝)
總統參觀香蕉絲工廠。(曾薏蘋攝)
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