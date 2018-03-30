日媒：安倍以美日關係為軸心的外交浮現陰霾

2018年03月30日 14:21 中時 王嘉源

日本經濟新聞（中文版：日經中文網）30日報導說，日本首相安倍晉三以美日關係為軸心推進的外交開始浮現陰霾。由於北韓局勢急劇變化，美國和大陸恢復影響力，而日本的存在感相對降低。一方面，將在秋季迎來期中選舉的美國總統川普即使對同盟國日本也沒有放棄貿易攻勢，這也對安倍外交産生了影響。定於4月中旬舉行的美日首腦會談或成為預測今後美日關係的試金石。

「在瞬息萬變的東北亞局勢的中，好像只有日本被撇下」，在3月28日的參議院預算委員會上，對於執政黨議員的這一擔憂，安倍強調「正因為日本發揮領導力（對朝施壓），北韓方面才開始尋求對話」。之後，安倍在國會接受記者採訪表示「在（東北亞局勢）發生重大變化的背景下，希望繼續發揮責任，以解決日本的相關懸案」。

圍繞北韓局勢，陸美的影響力蓋過日本也是沒辦法的事。不過，陸美對於北韓綁架日本人等問題並無多大關心。安倍希望避免日本的懸案被置之不理的事態發生。

安倍將在4月的美日首腦會上，遊説美國在預定5月舉行的美朝首腦會談上要求北韓解決日本人被綁架問題。不過，川普以北韓的無核化等本國利益為優先。北韓停止開發飛彈方面，如果美國只要求停止開發將美國納入射程的洲際彈道飛彈（ICBM），將日本納入射程的中程飛彈飛彈的威脅仍難以消失。

由於陸美先行一步推進與北韓的對話路線，日本也不得不構建自主的對朝溝通渠道。安倍表示「正在透過駐北京大使館等途徑摸索與北韓進行接觸，現在是非常關鍵的時期」。但從北韓來看，日本方面的接觸不過是因「森友學園」問題支持率下滑的安倍希望透過日朝談判來提高支持率。日本在被北韓抓住弱點的外交談判中已很難掌握主導權。

日經指出，安倍外交之所以迎來嚴峻局面，是因為此前一直被安倍用作外交牌的美日緊密關係出現動搖。在貿易領域，美方的強硬姿態十分鮮明。

川普政權3月23日開始上調鋼鋁産品的關稅，日本與大陸、俄羅斯等國一併成為適用對象。日本以不符合美國的關稅上調依據「安全保障上的威脅」為由，計劃在美國4月末做出最終決定前，要求美國將自身從該名單中剔除。28日下午，日本經濟産業相世耕弘成與美國貿易代表萊蒂澤進行電話會談，再次要求美國政府將日本排除在鋼鋁進口限制對象之外。但萊蒂澤似乎就對陸關稅制裁的對象品類等進行了説明。

安倍在川普政權啟動前就到訪美國，先於他國與川普進行協調。此外，日本副首相兼財政相麻生太郎與美國副總統彭斯也建立了經濟對話機制。不過，1年來並未取得具體成果。

日經說，川普在政權內部人事調動上也強化了保護主義的姿態，對於一直沒有給出答案的日本變得越來越不耐煩。

「日本的安倍首相等人在暗自竊喜『簡直不敢相信能欺騙美國這麼久』。這樣的日子已經結束了。」川普22日如此説道。在4月舉行的美日首腦會談中，作為將日本從進口限制措施中排除的條件，川普很可能提出進入美日自由貿易協定（FTA）的早期談判等要求。安倍一直以來十分重視首腦間的個人互信關係。如果美日首腦會談無法取得預期成果，日本今後在北韓問題等方面發揮影響力的機會將減少。

(中時)