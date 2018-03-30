低價天然氣成歷史 臺灣仍堅持「廢核改氣」？

2018年03月30日 13:53 中時電子報 喻華德

據《日本經濟新聞》29日報導，在亞洲，液化天然氣（LNG）的進口國正在迅速增加。泰國和巴基斯坦等相繼加入進口國的行列，在過去10年中數量增加了一倍，增至10多個國家和地區。中國大陸和印度也增加消費量，亞洲佔全球需求的7成。除了各國經濟成長之外，建造成本低廉的船舶式液化天然氣進口基地的普及也是背景之一，亞洲正在為液化天然氣相關企業帶來商機。

正在開發印尼爪哇島東部工業園區的綜合性企業AKR Corporindo的首席執行官（CEO）Haryanto Adikoesoemo表示，「同時建設液化天然氣發電設施，實現供電穩定」。

液化天然氣出口大國印尼2012年啟動液化天然氣的國內消費。但由於印尼和日本等國簽署了長期出口合約，所以不得不另外進口國內消費的部分。為了全面啟動進口，印尼正在與美國的資源巨頭等協商採購合約。

在東南亞，2011年泰國成為地區內首個開始進口液化天然氣的國家。經常排在出口國前茅的馬來西亞也開始進口。馬來西亞、印尼、汶萊曾長期向主要進口國日本和韓國等出口液化天然氣，但隨著天然氣的內需擴大，該地區的液化天然氣流向産生了變化。

據英國石油公司（BP）統計，2006年亞洲進口液化天然氣的國家和地區有5個，分別為中國大陸、日本、韓國、台灣、印度。但到2016年，加上正在準備進口的國家和地區，激增至10餘國。亞洲佔全球液化天然氣需求的比率從64％提高至70％。在亞洲區曾經合計佔86％的日韓的比例降至63％，新湧現國家的存在感提高。

引人注意的是中國大陸的增長。中國大陸的統計數據顯示，2017年大陸的液化天然氣進口量超過韓國，躍居全球第2位。有評估認為，到2030年將躍居首位。據英國石油公司統計，中國大陸僅用了短短10年時間，進口量從2006年開始進口時的74萬噸增加到2016年的2522萬噸。尤其是最近，中國大陸政府提出了「將發電燃料從煤炭改為對環境負擔較小的天然氣」的方針，正在推動液化天然氣進口。

美國切尼爾能源公司2月宣佈，與中國石油天然氣集團（CNPC）簽署了兩國間首份長期出口合約。

此外，2004年啟動進口的印度也躍居全球第4位。馬來西亞國營的「馬來西亞石油公司（Petronas）」2月與印度簽署了首份液化天然氣供應合約。

今後新增加的進口國將來自東南亞和南亞。在巴基斯坦商業中心卡拉奇的卡西姆港，日本三井物産等營運的「浮動式液化天然氣儲存及再氣化裝置（LNG-FSRU）」（簡稱：浮動式天然氣接收站） 1月投入商業營運。外型長300公尺的運輸船，但能全面實現液化天然氣的接收、儲存和再氣化。

與陸上基地相比，即使是在物流和安全局勢不穩定的新興市場國家，浮動式天然氣接收站的虧損風險也較低。日本石油天然氣金屬礦産資源機構（JOGMEC）的數據顯示，與造價750億日元左右（約205億新臺幣）的陸上基地相比，如果新建浮動式天然氣接收站置只需250億日元左右（約68億新臺幣），如改造現有液化天然氣運輸船需80億日元左右（約22億新臺幣）。

日本石油天然氣金屬礦産資源機構表示，「在亞洲有20多座（船舶型液化天然氣進口基地）正處在建設和規劃階段」。孟加拉國力爭在今年內啟動液化天然氣進口，正在設置浮動式天然氣接收站。緬甸和菲律賓也打算利用這種裝置進口液化天然氣。

(中時電子報)