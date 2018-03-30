孫安佐、納粹裝、阿魯巴 作家顏擇雅：青少年開錯玩笑

孫安佐全副武裝的資料照。（孫安佐臉書）

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中時電子報
狄鶯和孫鵬兒子孫安佐。（圖片來源：狄鶯臉書）

藝人狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐因揚言掃射學校，被疑有恐攻之嫌，遭到美國賓州警方逮捕。作家顏擇雅表示，孫安佐闖禍就是開錯玩笑而已，而開錯玩笑是青少年常犯的錯，就像男孩愛玩阿魯巴、某私中校慶納粹扮裝，出發點都是好玩。

顏擇雅在臉書貼文表示，很多人都罵狄鶯太寵小孩，但她認為孫安佐闖禍，就是開錯玩笑而已。而開錯玩笑是青少年常犯的錯，跟管教嚴不嚴關係不大，跟孩子的社會智能與耍酷需求關係較大。

顏擇雅說，許多校園中的霸凌，甚至性騷擾，例如拿同學身體特徵取綽號，青少年都沒意識到這很不應該，就好玩啊，是惡作劇而已。可能撞破睪丸造成終身不孕的阿魯巴，男孩玩得很開心。一年多前新竹某私中校慶的納粹扮裝，出發點也是玩笑。

美國大學的兄弟會申請儀式常鬧人命，是類似道理。

顏擇雅認為，孫安佐闖禍帶給我們的教訓，應該是要告誡孩子，有些玩笑是危險的，你覺得沒什麼，別人卻可能把你抓起來關五年。如果身處陌生環境，或你跟對方沒那麼熟，就別故意去開你覺得很酷的玩笑，因為別人不見得把它當玩笑。

不過有網友回應：「有些玩笑就是不能開啊 - 走到銀行櫃檯說：『我要搶劫』、走到機場櫃檯說：『我的行李裡有炸彈，已經送進去了』- 就算講完下一秒馬上說『just kidding』，結局還是很難不吃牢飯。」

也有人感嘆，「跨文化敏感度是台灣的教育比較缺乏的，就像中學生扮納粹遊行一樣。這很可惜，因為台灣曾經是大航海時代的多文化繹站，中華民國到底怎麼把自己家的教育設計成這樣的。」

還有人說，「這年頭，所謂的孩子其實常常已成年，孫安佐亦已18。遲緩社會化的會惡果常常直接伴隨的就是前科，而不是像往年的學校記過或交父母帶回。」

(中時電子報)

文章來源：顏擇雅臉書

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