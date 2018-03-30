2台女穿球鞋登波蘭雪山受困 專家：嚴重輕忽風險

2018年03月30日 13:45 中時電子報 戴安瑋

台灣2名女子日前赴波蘭南部挑戰塔特拉山脈（Vysoké Tatry），但她們未準備妥登山裝備，僅穿著輕薄衣物與球鞋就登雪山，結果受困雪中無法行走，被其他遊客發現請求救援，才靠著波蘭當局出動直升機送下山就醫。專家說，該2台女過度輕忽風險，不好好準備登山所需的裝備設備，就挑戰塔特拉山脈，最後受困請求救援，真是一個非常不對的示範，「這不是勇敢，要引以為戒」。

塔特拉山脈（Vysoké Tatry）位於波蘭與斯洛伐克之間，是當地相當受歡迎的冬季度假勝地。登山專家、醫師王士豪說，登山首重保暖，尤其是到塔特拉山脈，更要注意要穿保暖衣物外，鞋子最好穿是「Snow Shoes」雪靴，防止腳陷到雪裡，若登山道路結冰還要穿有裝妥冰爪的登山鞋，以避免滑倒墜落。

他說，2台女只穿輕薄衣物和球鞋就去挑戰塔特拉山脈，光是想就很冷了，尤其是腳每走一步就陷到雪裡一步，雪從球鞋慢慢滲入，一定會愈來愈凍，就後走不動而受困。幸好有其他遊客發現請求救援，獲波蘭當局出動直升機送下山就醫，而保存了生命，若是沒有其他遊客發現，2台女應會失溫而死亡。

王士豪說，台灣高山林立，氣候千變萬化，登山客一定知道要穿保暖衣物、帶雨具、頭燈、通訊設備，以及足夠的糧食，若山上下雪，就一定會穿防水的登山鞋，到國外挑戰高山，要帶的裝備更多，該怎麼做就怎麼做。

他認為，2台女僅穿輕薄衣物與球鞋就登積雪的高山，過度輕忽風險，以為不會怎樣，殊不知是陷自己於絕境，並強調，這不是勇敢，是跟自己的生命開玩笑的行為，應引以為戒。

(中時電子報)