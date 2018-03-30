2台女穿球鞋登波蘭雪山受困 專家：嚴重輕忽風險

2台女因裝備不足受困山中，後被波蘭當地救援人員派直昇機救下山。（▲圖／翻攝自wiadomosci）

友善列印
中時電子報

台灣2名女子日前赴波蘭南部挑戰塔特拉山脈（Vysoké Tatry），但她們未準備妥登山裝備，僅穿著輕薄衣物與球鞋就登雪山，結果受困雪中無法行走，被其他遊客發現請求救援，才靠著波蘭當局出動直升機送下山就醫。專家說，該2台女過度輕忽風險，不好好準備登山所需的裝備設備，就挑戰塔特拉山脈，最後受困請求救援，真是一個非常不對的示範，「這不是勇敢，要引以為戒」。

塔特拉山脈（Vysoké Tatry）位於波蘭與斯洛伐克之間，是當地相當受歡迎的冬季度假勝地。登山專家、醫師王士豪說，登山首重保暖，尤其是到塔特拉山脈，更要注意要穿保暖衣物外，鞋子最好穿是「Snow Shoes」雪靴，防止腳陷到雪裡，若登山道路結冰還要穿有裝妥冰爪的登山鞋，以避免滑倒墜落。

他說，2台女只穿輕薄衣物和球鞋就去挑戰塔特拉山脈，光是想就很冷了，尤其是腳每走一步就陷到雪裡一步，雪從球鞋慢慢滲入，一定會愈來愈凍，就後走不動而受困。幸好有其他遊客發現請求救援，獲波蘭當局出動直升機送下山就醫，而保存了生命，若是沒有其他遊客發現，2台女應會失溫而死亡。

王士豪說，台灣高山林立，氣候千變萬化，登山客一定知道要穿保暖衣物、帶雨具、頭燈、通訊設備，以及足夠的糧食，若山上下雪，就一定會穿防水的登山鞋，到國外挑戰高山，要帶的裝備更多，該怎麼做就怎麼做。

他認為，2台女僅穿輕薄衣物與球鞋就登積雪的高山，過度輕忽風險，以為不會怎樣，殊不知是陷自己於絕境，並強調，這不是勇敢，是跟自己的生命開玩笑的行為，應引以為戒。

(中時電子報)

大叔中彩券近4億元 剛分手前女友… 迎清明掃墓潮 淡水北新路連2周末…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。