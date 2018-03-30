竹聯幫戰堂強推普妹 設仙人跳爽賺遮羞紅包

警方至曾嫌太平區住處查扣改造手槍1把、子彈6顆等證物。（張妍溱翻攝）

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曾嫌自稱「竹聯幫戰堂」成員，利用未成年的詹姓女子及陳姓女子，向友人劉男、施男等2人設局恐嚇取財。（張妍溱翻攝）
未成年的詹姓女子雖長相普通但善用溫柔攻勢詐騙。（張妍溱翻攝）

台中市太平區28歲曾姓男子自稱「竹聯幫戰堂」成員，利用未成年的詹姓女子及陳姓女子，去年中向劉姓男子、施姓男子等2人設局當男女朋友，前後約出見面，曾男恐嚇並毆打2人，索討數萬元「遮羞紅包」，根據警方調查，曾還涉嫌在去年10月間在北屯區崇德路某酒店前搶地盤，糾眾毆打蘇姓男子，惡行重大，檢警28日拘提曾等11人到案，全案昨依組織犯罪等罪嫌移送法辦，曾嫌遭檢方聲押獲准。

根據警方了解，曾嫌因缺錢涉嫌將未滿18歲詹姓女友、23歲陳姓女友介紹給劉姓與施姓男子，2人起初並不是很熱衷，還極力推薦詹女雖長相雖普通但很溫柔賢慧是優質「女友候選人」，半推半就情況下詹女大膽詢問2男「要不要跟我在一起！」，劉姓男子上鉤後在霧峰區家裡約會即遭曾男率眾闖入持棍棒毆打他當場要求支付1萬元遮羞。

警方指出，施姓男子也是曾嫌的朋友同樣也遭設局必須支付1萬元，曾嫌再佯稱這兩名男子與他的女友們發生性關係，即夥同集團成員恐嚇要求現金賠償，若不從以棍棒、拳腳逼迫進而勒索得逞。

警方表示，曾嫌另涉嫌搶地盤教唆小弟攜帶改造手槍與人相約談判亮槍恐嚇對方，市警局五分局偵查隊與太平、霧峰、和平分局、少年警察隊等單位組成專案小組，在檢察官指揮下，28日將11人拘提到案，至曾嫌太平區住處查扣改造手槍1把、子彈6顆等證物。

(中時)

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