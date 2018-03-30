繼退出東南亞後 Uber擬再將印度業務拋售

全球網約車龍頭Uber繼出售東南亞地區業務後，也考慮將印度地區的業務售出。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據路透社（Reuters）報導，網約車平臺Uber近年在全球面臨多方挑戰，從出售中國大陸業務給滴滴出行後，日前再傳出透過交換持股的方式，將東南亞多國業務轉由新加坡勁敵GRAB接手。如今最新消息指出，欲將戰場移回北美和歐洲的Uber，考慮將擁有13億人口的印度市場，拋售給同樣擁有軟銀（SoftBank）資助的網約車公司Ola。

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外電報導中指出，雖然Ola與Uber都不願證實，但根據他們所掌握的消息指出，兩家公司高層在過去一年間曾兩度會面，其中一次就是數週以前，Uber執行長達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）親自拜訪的行程。

事實上，自從Uber收到軟銀數十億美元資助後，軟銀高層就多次建議Uber，放手亞洲、轉往更具潛力的拉丁美洲與自身的北美市場。目前Uber還有一項重大任務，打算在近期正式申請公開上市（IPO），給投資人、員工與市場一個交代。

新加坡網約車公司GRAB成為東南亞霸主。（圖/美聯社）

成立於2010年孟買（Mumbai）、總部設於班加洛（Bengaluru），網約車平台Ola是由32歲的青年創業家巴維什·阿加瓦爾（Bhavish Aggarwal）開創，目前已做到擁有45%市占率、在110個城鎮提供服務、擁有6,000名員工，年收益高達1.4億美元（約40.76億台幣）。不只提供兩輪和四輪服務，Ola也用有自己開發的行動支付平台，目前觸角亦往澳洲發展，開通雪梨與佩斯兩地的叫車服務。

然而，在這波網約車整併和競爭風暴中，真正於背後拿下最大利益的人，正是孫正義手中軟體銀行。無論是Uber、GRAB、Ola或滴滴，各家網約車市場上運轉的資金，都有一大部份來自於軟銀之手，成為全球市場幕後最大操盤者。

(中時電子報)

文章來源：Uber seen girding for battle with Ola in India ahead of IPO

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