世足》奪冠賭盤開出 巴西領跑 德國居次

巴西本周在國際友誼賽1比0力克德國，世足奪冠賠率也最被看好。（美聯社）

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中時電子報
／台北報導

距離2018俄羅斯世足賽開踢只剩76天，台灣運彩今天宣布奪冠賭盤與即將陸續開出的各種特別玩法，「森巴軍團」巴西奪冠賠率4.25，最被看好能夠舉起「大力神盃」，尋求衛冕的德國賠率4.75，看好度居次。

巴西本周在國際友誼賽中，以1比0擊敗德國，報了4年前世足準決賽於自家主場1比7慘敗之仇，賽果也相當程度呈現在這次的奪冠賠率上，讓巴西成為最被看好的隊伍。不過德國此役並未排出最佳陣容，就整體陣容的深度而言，仍被視為歐洲第一勁旅。

2016年奪得歐洲國家盃亞軍的「高盧雄雞」法國，賠率6.00排名第3，至於在友誼賽少了隊長梅西（Lionel Messi），就被西班牙以6比1痛宰的阿根廷，賠率8.50也遜於西班牙的7.50，排名第5。「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙賠率22.00，則次於比利時、英格蘭，排名第8。

中華電信MOD與台灣運彩一同舉辦世足贈獎活動。（李弘斌攝）

台灣運彩在巴西世足賽締造新台幣24億的銷售佳績，本屆擴大規模推出24種玩法，30日先宣布已開出的9種，除了猜冠軍，從晉級8強、4強、決賽都有開出賭盤，還有冠軍來自哪一洲、哪一組，是否為首度奪冠，以及歐洲、南美名次最佳的球隊，都可以讓彩迷投注。

運彩這次也跟全程轉播俄羅斯世足賽的中華電信MOD平台合作，推出「裝MOD 買運彩 大獎跟著來」的活動，從4月20日起，不論是申裝MOD或在運彩投注，都有機會參加抽獎，贈品包括賓士汽車、電動二輪車、iPhoneX與聲寶55吋4K電視，希望大家可以「買運彩 看世足 更精采」！

(中時電子報)

台灣運彩公布俄羅斯世足賽的投注玩法。（李弘斌攝）
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