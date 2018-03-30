兒藝節飯店優惠 親子旅行遊遍竹市

2018年03月30日 14:09 中時 陳育賢

2018年新竹市兒童藝術節將於4月4日至8日在香山水資源公園登場，市府與多家飯店業者合作，推出「兒藝節住房優惠專案」。（陳育賢攝）

2018年新竹市兒童藝術節將於4月4日至8日在香山水資源公園登場，市府與多家飯店業者合作，推出「兒藝節住房優惠專案」，讓孩子在玩遊具、觀海景、看幻象，「陸海空」一起體驗的同時也能吃飽飽、睡香香，享受幸福兒童假期。

市府指出，連3年舉辦的兒童藝術節，2017年吸引25萬人造訪，2018年更擴大舉辦，要讓民眾盡請遊遍新竹市，享受3天2夜旅行，除推出「舊城小旅行」免費導覽活動，更與多家新竹縣市飯店業者合作，推出優惠房價。

另有多家飯店專為親子設計課程，推出蛋糕烘焙DIY、手作DIY、說故事活動、探險任務、1泊2食、兒童用餐免費等，更贈送立體動物拼圖、玩偶、招潮蟹紙雕、麵包超人挖沙玩具組、爆米花桶等多項好康。

城銷處長顏章聖表示，此次特別結合竹湖暐順麗緻文旅、新竹國賓大飯店、芙洛麗大飯店、新竹喜來登大飯店、福泰飯店、迎曦飯店、煙波大飯店湖濱館、老爺酒店、卡爾登飯店、福華大飯店等10家業者，推出兒藝節住宿優惠專案，除了提供更好的服務，也能藉由兒童藝術節行銷，吸引更多觀光客入住。

各家飯店業者除給予住房優惠外，還有多家業者提供豐盛自助早餐、DIY體驗、精緻小禮物等多元化內容，如老爺酒店贈送竹塹林記美食「香山阿母私房滷味」餐點禮券、國際米粉廠導覽解說、招潮蟹紙雕及麵包超人挖沙玩具組。

福華大飯店推出1泊2食專案加贈爆米花桶；竹湖暐順麗緻文旅贈送紙箱王3D立體動物拼圖、交大小木屋鬆餅9折券；卡爾登飯店贈送Kitty相機及手工餅乾。

此外，親子DIY正夯，新竹國賓大飯店特別規劃蛋糕烘焙DIY體驗、贈送春池玻璃觀光工廠門票；芙洛麗大飯店推出寶貝玩藝術活動，讓孩子體驗手作DIY，午晚餐憑line優惠券享兒童用餐免費；煙波大飯店湖濱館規畫唱跳繪卡樂及卡樂星球探險任務，讓親子開心歡度兒童節。

另，「兒童藝術節─舊城小旅行」免費導覽活動將於4月4日至8日兒童節連假期間，上午10點至下午2點在新竹火車站旅遊服務中心展開每日2梯次、各1.5小時的導覽，由熱情的導覽志工帶著旅客走訪新竹火車站、東門城、護城河、城隍廟等舊城古蹟景點，每梯次報名人數20人，活動需事先報名，集合地點在新竹火車站旅遊服務中心，旅客可電洽新竹火車站旅遊服務中心，03-5258977，或至新竹市火車站旅遊服務中心FB粉絲團私訊報名。

(中時)