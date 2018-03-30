狄鶯子在美涉恐嚇惹禍 「偶像」李昌鈺這麼說…

2018年03月30日 14:14 中時電子報 張國欽

藝人夫妻檔狄鶯、孫鵬獨子孫安佐，因向同學開玩笑稱欲攻擊在美就讀的高中，遭報警被捕，並在住處被搜出子彈、十字弓與絞首裝置，目前人待在當地監獄等待判決。針對這起恐嚇事件，孫安佐自小崇拜的知名刑事鑑定專家李昌鈺博士，向國內媒體表達自己的看法。

《TVBS》報導，李昌鈺目前人在中國大陸教書，他接受訪問時說：「賓州警方查扣（孫安佐）的物品，並非具殺傷力的槍枝，如果光以玩笑話就定罪，對他並不公平」。

他表示，在美國可以擁有槍枝，可是要有執照，年輕人不知道，以為大家都可以有槍，不能斷章取義拿他講的那句話就認定他有罪。

李昌鈺表示，他也是看到媒體報導才知道這件事，他指出，其實孫安佐並沒有說真正的殺人武器是槍枝或是什麼？只是，我對這個案件不了解，對他也不清楚，就報導上來看，他只是拿了彈匣與幾個子彈。

「如果光以玩笑話定孫安佐的罪，對他也不公平，希望孫安佐透過這次經驗，往後能更注意自己的言行。」這是李昌鈺對此事件的看法。

孫安佐在美涉恐嚇，李昌鈺盼他能記取這次經驗，謹言慎行。(圖／翻攝自孫安佐臉書)

18歲的孫安佐所持的是5年期的學生簽證，預計2022年7月到期，甚至已經取得美國大學的入學許可，還主修刑事法，不過如果有刑案紀錄就會取消學生簽證而且不得再提出申請，若確定判刑，10年內不得入境，等於孫安佐的美國夢碎。

(中時電子報)