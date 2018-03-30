中市府助中年加農 成功栽培冬季西瓜與無毒番茄

2018年03月30日 14:35 中時 盧金足

林惠玲與先生黃進通成功栽培困難度高的冬季西瓜。（圖／台中市府提供）

為強化台中市農業中堅人力，農業局推出全國首創「中年加農，賢拜陪同」，培訓有意從農或轉業的中年市民學習農業栽培技術，首屆中年加農學員結訓後，近9成留農。大肚區黃進通及林惠玲夫婦成功栽培困難度高的冬季西瓜，西屯區朱勝鵬成功種植無毒聖女小番茄，潭子區張世杰打造多功能紅龍果園，成果亮眼。

農業局長王俊雄表示，首屆中年加農學員黃進通及林惠玲夫婦，在培訓期間向龍井區瓜果產銷班一班班長嚴春安學習，提出於冬季栽植西瓜的想法，這個作法連經驗老道的種瓜賢拜也不敢輕易嘗試，在嚴春安細心指導下，成功生產出品質優良的冬季西瓜。

學員朱勝鵬2016年自銀行業退休，選擇務農是希望農閒時方便照顧年長的父母，他感謝市府媒合，向以滴灌技術栽培小番茄的賢拜邱舜君學習，現在栽種無毒聖女小番茄，透過現採現賣的方式行銷，打出一片市場。

學員張世杰原為科技業主管，後轉職農業，他認為潭子區的地利條件適合種植紅龍果，加入中年加農計畫，向外埔紅龍果產銷一班班長洪景元學習，經過一年訓練，正一步步在潭子構築夢想中結合自然生態、農業生產、休閒生活的多功能紅龍果農場，預計明年7月可採收第一批成果。

農業局表示，首屆中年加農學員結訓後，有近9成仍持續投入農業生產的行列，第2屆中年加農計畫也將開跑。

(中時)