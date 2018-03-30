內閣第二波改組4職務換人 教長潘文忠將異動

因管中閔案處理不當，政院已確定換掉教育部長潘文忠。（圖／資料照片）

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中時電子報
、陳怡如

內閣第二波改組成形。前台南巿交通局長、現任成大交通管理系教授魏健宏將接任中華郵政董事長，4月成立的海洋委員會主委由飛安會主委黃煌煇出任，前台北巿觀傳局長簡余晏則可望擔任行政院觀光發展推動委員會召集人；至於因卡管案備受質疑的教育部長潘文忠，也在這波異動名單內，目前政院正積極尋覓接任人選。

此外，在前一波由總統府主導的內閣改組中，被點名出任總統府秘書長的高雄巿長陳菊，其人事案將在蔡英文總統4月17日出訪友邦史瓦濟蘭前核定。

2月23日賴內閣進行首波改組，國防部、外交部、陸委會、勞動部及退輔會等五首長換人，但國防、外交、兩岸均屬總統職權，第一波人事賴揆著墨不多，但當時行政院即表明，第二波人事異動，會由政院主導。

據透露，內閣第二波改組將有行政院長賴清德的人馬入列，成大交管系教授魏健宏是賴擔任第一任台南巿長時的交通局長，當時魏對打造台南巿智慧運輸系統著墨很深，深受賴揆肯定。

魏健宏的專長是交通管理，接任中華郵政董事長後，等於進入交通部體系，加上現任交通部長賀陳旦爭議不斷，魏健宏進入交通部體系後，不排除還會再有重用。目前中華郵政董事長由交通部政務次長王國材兼任。

在內閣第一波改組時就被點名的教育部長潘文忠，因處理管中閔出任台大校長案上進退失據，導致爭議延燒擴大，這次已被列入異動名單；據透露，2月內閣改組時，政院並未想動潘文忠，當時是希望他能妥善處理管中閔案，未料經過一個多月，全案反而愈滾愈大，迫使政院不得不換人，現正積極約談相關接任人選。

4月將在高雄成立的海洋委員會，首任主委則確定由飛安會主委黃煌煇出任。

和台北巿長柯文哲鬧翻走人的前北巿觀傳局長簡余晏這次也可望入閣，據了解，簡可能出任行政院觀光發展推動委員會召集人；根據《行政院觀光發展推動委員會設置要點》，委員會召集人由政務委員擔任，現即由政務委員張景森擔任，因此簡應會佔一個政務委員的缺。

(中時電子報)

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