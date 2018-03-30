10年不漲電價承諾跳票 賴清德這樣拗

2018年03月30日 14:19 中時 朱真楷 、 姚志平

蔡英文總統在總統選前，曾承諾上任後「電價10年不漲」，但從4月起，電價將開始調漲。對此，賴清德剛剛在立法院備詢時，被問到蔡英文的凍漲主張是否只是政治騙局，已經跳票？賴清德說，此次電價調整，是因應國際能源價格調整，「之前民進黨主張意思是說，不會因為非核家園而調漲電費，其實論述的內容是不一樣的。」

蔡英文在總統選前，為讓選民安心「2025非核家園」計畫的實施，並不會造成電價上漲，因而對外表示未來10年電價不漲。但後來遭包括台達電創辦人鄭崇華等人質疑「做不到」，才又改稱所謂的10年電價不長，是指「基本度內不漲」，就算要漲，也會考量物價與一般人的能力，所以，「對於民生用電小戶，沒有調漲的計畫」。

但如今，台電經電價審議委員會決議後，4月起將調漲電價。儘管是一般家庭用電量在500度以內、店面在1500度以內不漲，但無疑也是打破了蔡英文當初「民生用電小戶，沒有調漲的計畫」承諾。

剛剛國民黨立委羅明才質詢賴清德時表示，蔡政府說好十年不漲電價，結果4月馬上就要漲電價，這些政治騙局，民眾聽了都已經當成耳邊風。

對此，賴清德表示，這次電價的調整，完全是因應國際市場能源價格調漲，之前民進黨主張意思是說，「不會因為非核家園而調漲電費，其實論述的內容是不一樣的。」

賴清德說，電價調整是跟著機制走，而且為讓民生衝擊降到最低，所以，這次不是用電量大小都調漲，有做了一些補救，也就是民眾在500度以內不會漲價，小商家1500度以內也不會漲價。

(中時)