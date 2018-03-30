議員網控警瀆職 斗六分局副分局火力全開回擊

斗六分局副分局長上火線駁斥議員的指控（周麗蘭攝）

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中時

斗六市鎮北路30日上午發生一起摩托車騎士遭自小客車擦撞，自小客車肇逃事件，一名斗六市議員控訴警方瀆職，在媒體關注壓力下才主動偵辦，斗六分局副分局長親上火線在臉書及媒體留言板駁斥「對於肇事逃逸案件，斗六分局一向態度積極，近二年偵破比率達百分之百，何來不積極」。

30日早上7點多一名網友在臉書社群網站張貼一段行車紀錄器影像，一名騎摩托車的老阿伯遭自小客車超車時撞倒，老阿伯重跌後爬起，後方的汽車猛按喇叭，但肇事逃逸的自小客車繼續往前開走。

斗六派出所調閱路口監視器，於10點多循線找到自小客車駕駛人，男議員在社群媒體留言「這不是肇逃是甚麼，我真的不信，警察不偵辦，我將正式提告瀆職」。

斗六分局副分局長李仁看到媒體報導後，在新聞下方的留言板，火力全開回擊指控。

李仁回應「，一、對於肇事逃逸案件，斗六分局一向態度積極，近二年偵破比率達百分之百，何來不積極。二、對於發生在早上7時24分之肇逃案件，警方並未接獲當事人或民衆報案，當然無法第一時間即掌握相關資訊，7時50分許斗六王所長獲得訊息後，立即到場並積極展開偵辦，何來態度不積極？三、社情網站po文並不等同於報案，警方當然努力關心掌握，並儘速反應，但兩者不能劃上等號，請大家發揮見義勇為的精神，打110報案，警方會立即管制並處理。四、目前渉嫌人及被害人均已到所釐清案情中。」

李仁接受媒體表示，大馬路上的肇事逃逸案件一定逃不了，警方會不想破？肇事逃逸案件偵破的獎勵高（2支嘉獎、獎力金2000元），警方會不想破？指責警方瀆職是不公道的。

李仁說，張貼在設雲網站的行車紀錄器影像看不出車牌號碼，派出所調閱有路口監視器的「車牌機」循線找人，2個多小時後找到肇事者，「警方是哪裡不積極？」

(中時)

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