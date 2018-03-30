Gogoro 2 可以插電充電了

2018年03月30日 14:39 中時 陳大任

Gogoro自2015年發表至今，已深受許多消費者喜愛，累積超過6萬名車主，業者統計總行駛里程已超過2億公里，電池交換次數更已突破1000萬次，目前在台灣西部已設有超過520座GoStation電池交換站。業者今天不但宣布將往東部發展，更推出GoCharger Mobile隨車電池充電器，車主除了換電外，也可在家充電了，不過目前只支援Gogoro 2。

Gogoro 執行長與共同創辦人陸學森認為，Gogoro的商業模式已成功顛覆消費者使用傳統燃油機車的習慣，打造出全新的電動機車解決方案。為了加速電動機車市場的普及，於是推出GoCharger Mobile隨車電池充電器，與ＧoStation電池交換站並行，提供更便利、更多元的換電池與充電池雙選擇，他也宣示將拓展服務版圖至全台灣。

陸學森表示，在這個時代我們面臨最大的挑戰之一，便是決定如何以更聰明的方法分配與使用能源，進而對社會以及下一代的生活帶來正面的影響。在 Gogoro，我們努力不懈地實踐這個願景：透過創新的智慧雙輪與能源補給系統，提供更乾淨、更智慧的選擇給更多的消費者，並協助人口稠密的都會轉型成智慧城市。

Gogoro昨同時公布許多有趣的運營資訊，包括現今累積超過6萬名車主，總行駛里程已超過2億公里，電池交換次數也突破1000萬次。短短3年內，Gogoro能源網路已經擁有超過520座GoStation電池交換站，遍佈台灣西半部，大約一半的機車騎士在方圓2公里內即可找到1座GoStation電池交換站，更有高達74%的機車騎士在5公里內可以順利交換電池。

今日Gogoro也正式宣布於2019年第一季前進軍宜蘭、花蓮、台東，於台灣本島所有縣市，提供Gogoro的銷售、維修與能源網路服務。此外，去年815全台大停電，造成台灣重大的產業營運損失，全新的GoStation 2.0將擁有自主電力，若遇到類似的停電狀況，將不受影響，能自主維持48小時的營運。

陸學森表示，Gogoro正逐步改變城市的風貌，讓原本充滿廢氣的街道，變得更加乾淨與舒適，並改變大家使用交通工具的習慣。由此證明 Gogoro 已被廣為接受；同時，我們也聆聽到東部廣大消費者的聲音，將廣納東部的合作夥伴一同加入Gogoro的服務體系。面對即將快速成長的電動機車市場，授權經銷夥伴無疑將成為Gogoro拓展銷售與維修服務的主要戰力。

GoCharger Mobile隨車電池充電器適用於Gogoro 2全車系，只要有110V插座，就能隨時隨地充電，充電6小時，即可增加82%的電池電量2。Gogoro能源網路提供快速方便的換電池及自由彈性的充電池兩種方式，車主只需每月訂購「電池服務方案」，不用購買電池，就可隨時取得健康、安全的智慧電池，且無需負擔昂貴的電池衰退汰換成本。

(中時)