Gogoro 2 可以插電充電了

Gogoro 執行長與共同創辦人陸學森宣布推出GoCharger Mobile隨車電池充電器，原價3980元，首購優惠售價2980元。陳大任攝

友善列印
中時

Gogoro自2015年發表至今，已深受許多消費者喜愛，累積超過6萬名車主，業者統計總行駛里程已超過2億公里，電池交換次數更已突破1000萬次，目前在台灣西部已設有超過520座GoStation電池交換站。業者今天不但宣布將往東部發展，更推出GoCharger Mobile隨車電池充電器，車主除了換電外，也可在家充電了，不過目前只支援Gogoro 2。

Gogoro 執行長與共同創辦人陸學森認為，Gogoro的商業模式已成功顛覆消費者使用傳統燃油機車的習慣，打造出全新的電動機車解決方案。為了加速電動機車市場的普及，於是推出GoCharger Mobile隨車電池充電器，與ＧoStation電池交換站並行，提供更便利、更多元的換電池與充電池雙選擇，他也宣示將拓展服務版圖至全台灣。

陸學森表示，在這個時代我們面臨最大的挑戰之一，便是決定如何以更聰明的方法分配與使用能源，進而對社會以及下一代的生活帶來正面的影響。在 Gogoro，我們努力不懈地實踐這個願景：透過創新的智慧雙輪與能源補給系統，提供更乾淨、更智慧的選擇給更多的消費者，並協助人口稠密的都會轉型成智慧城市。

Gogoro昨同時公布許多有趣的運營資訊，包括現今累積超過6萬名車主，總行駛里程已超過2億公里，電池交換次數也突破1000萬次。短短3年內，Gogoro能源網路已經擁有超過520座GoStation電池交換站，遍佈台灣西半部，大約一半的機車騎士在方圓2公里內即可找到1座GoStation電池交換站，更有高達74%的機車騎士在5公里內可以順利交換電池。

今日Gogoro也正式宣布於2019年第一季前進軍宜蘭、花蓮、台東，於台灣本島所有縣市，提供Gogoro的銷售、維修與能源網路服務。此外，去年815全台大停電，造成台灣重大的產業營運損失，全新的GoStation 2.0將擁有自主電力，若遇到類似的停電狀況，將不受影響，能自主維持48小時的營運。

陸學森表示，Gogoro正逐步改變城市的風貌，讓原本充滿廢氣的街道，變得更加乾淨與舒適，並改變大家使用交通工具的習慣。由此證明 Gogoro 已被廣為接受；同時，我們也聆聽到東部廣大消費者的聲音，將廣納東部的合作夥伴一同加入Gogoro的服務體系。面對即將快速成長的電動機車市場，授權經銷夥伴無疑將成為Gogoro拓展銷售與維修服務的主要戰力。

GoCharger Mobile隨車電池充電器適用於Gogoro 2全車系，只要有110V插座，就能隨時隨地充電，充電6小時，即可增加82%的電池電量2。Gogoro能源網路提供快速方便的換電池及自由彈性的充電池兩種方式，車主只需每月訂購「電池服務方案」，不用購買電池，就可隨時取得健康、安全的智慧電池，且無需負擔昂貴的電池衰退汰換成本。

(中時)

拳頭硬了！炒飯吃到鐵絲 店家竟… 中市府宣導 對抗外來入侵植物銀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。