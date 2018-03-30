一日小小警察 幼童參訪新店警分局

2018年03月30日 14:31 中時 葉書宏

新北市新店警分局特別舉辦小小警察體驗營活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局特別舉辦小小警察體驗營活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局特別舉辦小小警察體驗營活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局特別舉辦小小警察體驗營活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局特別舉辦小小警察體驗營活動。（葉書宏翻攝）

新北市新店警分局特別舉辦小小警察體驗營活動，邀請轄內幼兒園小朋友們來到新店警分局作客，來向小朋友宣導自我防衛以及犯罪預防的重要性。

參訪新店警分局規劃了警用車輛、拘留所及警察勤務裝備給小朋友們參觀，並派出漂亮的女警，來教導小朋友們犯罪預防與自我防衛觀念，另外值得一提的是活動中間巧遇分局例行性常訓，看到許多警察叔叔紮實的逮捕術訓練，讓小朋友們大開眼界，直說警察真的好厲害。

幼兒園老師表示，警方能夠舉辦這樣的活動，對於小朋友建立自身安危意識真的很重要，另外可以藉由小朋友參觀警察分局的機會來培養小朋友們的守法觀念。

新店警分局長林富助表示，國家的未來在下一代，守法的觀念與精神應該要向下紮根，這才是治安穩定的基石；另外小朋友的自我防衛意識也必須從小建立，歡迎轄區內有興趣的小朋友們一起來報名「一日小小警察」體驗營的活動。

(中時)