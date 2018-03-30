台日辦國際運動賽事 林佳龍盼加深城市交流

2018年03月30日 14:47 中時 盧金足

日本全國日台友好議員協議會會長兼名古屋市議會日台議員連盟會長藤田和秀，自2015年起每年拜訪台中市，持續推動兩市交流，30日再與名古屋市副市長廣澤一郎拜會市長林佳龍，期待未來雙方進行深入的觀光、文化、運動等互動。林佳龍表示，台日之間已有深厚的交流，希望藉由台中市將舉辦「2019東亞青年運動會」、日本也將舉辦「2026亞洲運動會」，以運動創造另一波的城市互動。

藤田會長和名古屋副市長廣澤一郎一行7人今日先前往參觀名古屋市花博參展預定用地，接著再至台中市政府拜會林佳龍；林佳龍也在建設局長黃玉霖、教育局長彭富源、參事陳如昌等人陪同下，接見並歡迎一行人到訪，雙方針對觀光、文化、運動等進行交流。

林佳龍表示，繼2016年中台灣7縣市與日本昇龍道12縣市簽訂「觀光友好交流備忘錄」後，台中國際機場更與名古屋中部國際機場締結為姊妹機場，成為名古屋在亞洲的第一個姊妹機場

；兩城市包機直飛也從「不定期」提升為「每周定期」，為彼此帶動更深的觀光發展及國際主題活動交流。

此外，「台日觀光高峰論壇」5月將在台中登場，這是台日很重要的交流平台，希望邀請藤田會長來訪，今年台中市舉辦世界花博，成功邀請名古屋來台參展，期待吸引百萬人次日本觀光客到訪台中，創造另一波互動交流。

林佳龍也說，台中明年也將舉辦「東亞青年運動會」，名古屋也將於2026年舉辦「亞洲運動會」，希望透過運動，深化城市的交流，並很樂意與名古屋共同交流賽事經驗。

藤田表示，台中與名古屋之間有很深的緣份，雙方透過持續互訪，已建立深厚情感。名古屋已爭取到2026年亞洲運動會的舉辦權，因此相當希望與亞洲締結交流方針，首先希望與台中先建立合作管道。

名古屋市副市長廣澤一郎指出，台日在觀光、運動、文化等層面有很深交流，為促進彼此有更深厚的互動，歡迎林佳龍前往日本參與「名古屋祭」，是當地著名的文化祭典，希望藉由市府的造訪，加深雙方互動。

(中時)