中市府宣導 對抗外來入侵植物銀膠菊

為加強防除銀膠菊等外來入侵植物成效，台中市政府農業局30日舉行「銀膠菊等外來入侵植物防治移除教育宣導」。（圖／台中市府提供）

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銀膠菊開花時外觀類似滿天星，幼株與艾草類似，不知情的民眾易誤採集，甚至食用，請民眾勿隨意採摘野外不明的植物。（圖／台中市府提供）

為加強台中市防除銀膠菊等外來入侵植物成效，台中市政府農業局30日在陽明市政大樓舉行「銀膠菊等外來入侵植物防治移除教育宣導」，邀請特有生物研究保育中心黃士元博士介紹銀膠菊生長特色與防除技巧，提升市府人員環境教育素養，以落實權管公有土地上銀膠菊移除工作。

農業局表示，銀膠菊原生於中南美洲，為外來入侵種，其環境適應性強且生長迅速，多生於空曠地、路旁、海邊、河邊和坡地上；而台中市在清水、梧棲、大安、大甲等區域，也陸續發現銀膠菊的蹤跡。

銀膠菊開花時外觀類似滿天星，幼株與艾草類似，不知情的民眾易誤採集，甚至食用，請民眾勿隨意採摘野外不明的植物。而銀膠菊的花粉、短柔毛及腺毛可能造成人體過敏，民眾如有發現銀膠菊，可通報在地公所或農業局，提升防除成效。

農業局指出，防除銀膠菊可以人力或簡單器具拔除，農地則可以農耕機具翻除，拔除後的植株再置於黑色塑膠袋中悶腐，或乾燥後焚燬。另因銀膠菊可能造成人體過敏，清除時請務必穿著長袖衣物、戴手套和口罩，清除後應儘速洗手。

農業局長王俊雄表示，為加強防除銀膠菊宣導成效，農業局與台中市相關保育團體合作，將於5月5日在大肚區瑞景步道辦理「銀膠菊等外來入侵植物實地移除宣導活動」，帶領民眾實地移除外來入侵植物。

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