快樂無所不在！經典繽紛在QUEEN SHOP登場！

2018年03月30日 14:47 時報周刊 吳佩汾

跟姊妹一起購入姊妹裝吧～

奇先生妙小姐MR. MEN LITTLE MISS聯名商品上市！

知名台灣原創服裝品牌QUEEN SHOP 邀約大家3月30日與全球知名繪本「奇先生妙小姐MR. MEN LITTLE MISS」攜手展開一場超可愛的春天相遇！

圓圓的身軀和大大的笑臉，就是Mr.MEN給大家最深刻的印象，由英國作家Roger Hargreaves在1971年所創作的「奇先生妙小姐MR. MEN LITTLE MISS」，是許多粉絲心中充滿啟發性的經典繪本。

書中所創造的84個角色均以其特色命名，分別代表不同的情緒與個性：好相處、壞脾氣、聰明、糊塗、好榜樣、壞習慣，創造各種鮮明特質並以幽默風趣的手法，囊括了樂觀活潑及其他稀奇古怪的角色，每個人物都可愛的讓人受不了！

透過MR. MEN LITTLE MISS眾多人物角色傳達出服裝不僅是外在表象，而是內蘊個人特質的呈現，每個女孩可以依據自己的個性來挑選相對的角色服裝，天天讓自己充滿不同心情，也讓季節與穿搭間取得完美平衡。

今年春天，就讓我們跟著這些小角色走進它們的世界吧！

此聯名系列已正式販售，感興趣的朋友請至QUEEN SHOP選購

QUEEN SHOP X MR. MEN LITTLE MISS聯名系列販售地點：QUEEN SHOP官方網站、全台門市

販售門市資訊請點選連結：

https://goo.gl/QoSYzb

想要了解更多詳情詳見QUEEN SHOP品牌官方網站：

https://www.queenshop.com.tw/

(時報周刊)