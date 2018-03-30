台灣軌道工程學會辦AI論壇 促智能運輸發展

台灣軌道工程學會理事長江耀宗(右三)、交通部次長范植谷(右四)及各產學專家，共同參加「面向人工智慧時代之軌道運輸服務創新論壇」。圖／陳昱光

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台灣軌道工程學會今（30）日舉辦「面向人工智慧時代之軌道運輸服務創新論壇」，吸引130多位來自產、官、學、研各界的專家學者共襄盛舉，期盼透過台日專家的經驗分享交流與集思廣益，從實際案例中思考如何將AI智慧運用於軌道運輸產業，進而創新交通服務、發展智能運輸。

台灣軌道工程學會理事長暨台灣高鐵董事長江耀宗表示，軌道運輸因高運量、低耗能的特性，在陸上運輸扮演重要角色，也成為各地交通建設的首選。面對即將到來的人工智慧時代，軌道運輸勢必應有所因應，並及早建立新一代的軌道產業生態。

江耀宗指出，在政府大力推動「前瞻軌道建設計畫」之際，期許未來有更多有關AI應用於軌道運輸的產業與學術活動，將AI技術更廣泛的應用於軌道運輸系統，為民眾帶來創世紀的新服務，促進台灣軌道運輸營運經驗與工程技術蓬勃發展。

「面向人工智慧時代之軌道運輸服務創新論壇」共進行四場專題演講，主題分別為「人工智慧應用於軌道運輸之創新服務案例」、「台灣高鐵智慧運輸生態系統之研發作法」、「IoT AI應用於軌道運輸之解決方案」、「運用資料探勘技術增進軌道運輸系統效能」，邀請交通部運輸研究所、台灣高鐵、日本NEC、千葉工業大學等產學專家主講。

台灣軌道工程學會指出，AI智慧是一次認知革命，已被視為當前最具影響力的人類發明。在AI改變世界的過程中，需要建立產業生態鏈，共同發展，才能提供使用者更加個性化、多樣化與細緻化的需求，期盼透過本次論壇舉辦，提供各界對於AI智會運用於軌道工程技術及營運服務經驗，建立產官學研合作平台，發掘智能運輸軌道產業未來新趨勢。

(工商)

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