狄鶯奮力出聲救兒 他批：這時多說一句都是反效果

2018年03月30日 14:55 中時電子報 蔡曉婷

許常德認為狄鶯此時應該深刻反省。（圖／中時資料照片）

狄鶯與孫鵬所生兒子孫安佐赴美國讀書5個月，昨(29日)爆出因揚言恐嚇被捕，警方更在他家搜出不少軍事用品，對此狄鶯昨親上火線表示，兒子所擁的只是台灣帶去的玩具槍，卻引發更多關注，知名音樂人許常德也語重心長發文表示，狄鶯此時應該安靜反省才是正確的，多對外界說什麼都會造成反效果。

許常德說：「這時候為人父母的為孩子多說一句話都是反效果的，這時候父母的深刻反省才是真的對事對孩子對自己是最好的，這時只想幫孩子脫罪，就如同當著大家的面再加深寵愛的印象。能在嚴重狀況發生前有停止已是幸運，從這次經歷徹底改掉跟孩子不健康的關係吧。美國恐攻問題全世界都知道，怎麼還會幫孩子帶這些東西去美國的學校生活，而且他還是一個學生獨自在那兒，光這點就該嚴格反省，這不是害死孩子嗎？」

對於狄鶯親子間的問題，許常德表示：「父母對孩子的寵愛和依賴該注意了，這些依賴深了是⋯⋯會什麼都不敢跟孩子提醒的病態，這樣孩子很可憐很危險，孩子危險，父母就會很慘，父母的愛沒分寸，孩子的成長就很可能畸形發展，因為孩子不知道界線在哪兒」，網友則回應：「父母的態度都呈現在孩子身上」、「把孩子一個人丟在國外，真的很不OK」、「至少父母要有一人陪伴」。

(中時電子報)