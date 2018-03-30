MLB》鈴木一朗開幕戰先發 觀眾起立致敬

水手隊鈴木一朗(左)與隊友擊掌。(美聯社)

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中時電子報
水手隊鈴木一朗出場。(美聯社)
水手隊觀眾起立致敬。(美聯社)
球迷歡迎鈴木一朗歸來。(美聯社)

鈴木一朗在開幕戰重披水手戰袍，這是他自2012年之後首度保衛水手主場，球團特地安排他擔任先發左外野手，打第九棒。雖然兩打數掛零未能建功，但他出場時獲得球迷巨大歡呼聲。

「左外野手，背號51，鈴木一朗！」朗神在球場司儀唱名之後跑進場，現場觀眾紛紛起立向他致敬。現場的喝采聲與懷舊的感覺，讓大聯盟官網的記者都起了雞皮疙瘩，彷彿回到鈴木一朗叱吒風雲的那個美好年代。

有球迷表示：「記得上次一朗加盟水手嗎(2001年)？那年我們奪下了116勝。」即使去年他披著馬林魚戰袍在水手主場開轟，他依然獲得水手球迷的歡呼。因為對於水手球迷來說，一朗永遠是他們的驕傲與美好的回憶。

多虧了克魯茲(Nelson Cruz)首局的兩分炮，水手最後以2-1擊敗印地安人。印隊王牌克魯伯(Corey Kluber)十分驍勇，一人就撐完全場(8局失2分敗投)，只用了91球。水手王牌赫南德茲(Félix Hernández)以5.1局無失分摘下首勝。

(中時電子報)

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