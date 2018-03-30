一幅鍾馗畫 葉毓蘭道出侯友宜與死囚小故事

2018年03月30日 15:06 中時電子報 謝雅柔

鍾馗畫像。(擷取自葉毓蘭臉書)

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭稍早在臉書寫道，新北市長參選人侯友宜在警大當校長時，會客室裡除了掛著名家送的字畫以及他最尊崇的關公外，還有一幅鍾馗，而這幅畫是由死囚劉煥榮所畫，「特別送給他尊敬的侯友宜」。葉說侯友宜能讓劉煥榮衷心悔悟，秘訣只有「真誠」二字。

葉毓蘭指出，侯友宜在擔任警大校長時，會客室裡掛著一些名家送他的字畫，還有侯最尊崇的關公。其中有一幅鍾馗畫，是死囚劉煥榮所畫，特別送給侯友宜。劉煥榮並非侯友宜抓到的要犯，但兩人為何會結下緣分？

葉毓蘭表示，劉煥榮是竹聯幫忠堂成員，在台灣和菲律賓連續犯下了9起殺人案，共奪走14條人命，被列為十大槍擊要犯之一。在一清專案期間，劉煥榮避走海外，在菲律賓犯下台商兄弟滅門血案後，經新加坡逃亡到日本，最後因涉毒品遭日本警方逮捕，1986年3月被遣返台灣。從海外引渡回來後，雖然被關在警備總部的看守所，整個偵訊工作都由除暴組長侯友宜負責，但大概知道自己死路一條，因此對於侯的問話「連一個字也不說。」

葉毓蘭透露，侯後來決定不從案情問起，天天帶著他最愛吃的魚下巴、鴨舌去牢裡看他。劉煥榮沒多久後開口：「死前有個心願想完成，我從小在眷村長大，自認忠黨愛國，但我長年逃亡海外，從未盡過孝道，可以讓我和母親見最後一面嗎？」而侯在商得警總同意，帶著劉母去牢裡會面。劉見到母親後當場跪下磕頭大哭。從那時開始，劉煥榮就很配合將涉嫌案情交代非常清楚。葉說在獄中的劉煥榮大徹大悟，潛心佛法，熱中習畫作畫，尤其喜歡畫馬、關公與鍾馗。他在獄中曾經將畫作義賣，捐款給婦女救援基金會作為拯救雛妓之用。

葉毓蘭提及，劉煥榮在吃他最後一餐時，邊吃邊告訴在旁的戒護人員：「我不是英雄！黑道沒有英雄！警界才有英雄！幼稚園火燒娃娃車事件中喪生的林靖娟老師才是英雄！」劉煥榮還特別交代，若外界被問起有沒有遺言時，「這幾句話一定要轉達出去」。

「黑道沒有英雄，警界才有英雄!」葉毓蘭說劉煥榮從一個殺人不眨眼的殺手，死前蛻變成為鐵錚錚的漢子，關鍵就在侯友宜當年洞悉他的心理，成全他未了的心願，喚醒他的人性有關。「浪子回頭金不換、仗義每多屠狗輩」，葉說扮演循循善誘者的侯友宜，能讓劉煥榮衷心悔悟，秘訣無他，只有踐履「真誠」二字。

(中時電子報)