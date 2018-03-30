是你嗎？　近2千人萬元生育給付快過5年請領時效

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勞保局每年勾稽新生兒出生證明，通知已婚媽媽領取生育給付，依據統計，去年符合資格約7千多人，且由於勞保生育給付請領期限為5年，去年約有1916人已到請領期限，以投保薪資3萬元來看，就有6萬元的給付金額，勞保局提醒被保險人應該盡速領取給付。

依《勞工保險條例》第20條第2項規定，女性被保險人在保險有效期間懷孕，且參加保險滿280日分娩或滿181日早產，於保險效力停止後1年內因同一懷孕事故而分娩或早產者，得請領生育給付，依照月投保薪資計算領取60日給付，雙生以上依比例增給，請求時效為5年。

勞保局從2012年7月起，每半年勾稽內政部新生兒資料，通知符合請領資格的新生兒母親請領補助，2015年共通知5658人、2016年通知6498人、去年通知7022人；此外，勞保局每年亦調查生育給付請領時效將逾期的人數，2016年為1239人，去年則高達1916人，總計勞保生育給付去年共辦理13萬7576件，發出83億7372萬元。

此外，國保年金生育給付亦為2個月，被保險人固定可領36564元，但當離職待產的勞工媽媽參加國民年金保險期間生產，同時符合勞保與國保生育給付的請領資格時，因勞保生育給付多優於國保生育給付，如有勞工媽媽已先請領國保生育給付，事後勞保局仍會通知改領金額較高的勞保生育給付，去年已通知202人。

(中時)

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