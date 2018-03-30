被放鴿子討「走路工」 糾眾持槍恐嚇被害人

東勢警方破獲「黑面」暴力債集團，主嫌羅男（中）不滿被害人放鴿子，要求賠償「手續費」。（王文吉翻攝）

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警方破獲暴力討債集團，並起出空氣槍1把、毒品及吸食器。（王文吉翻攝）

真是請鬼拿藥單！台中李姓男子因有資金需求，經友人輾轉介紹而認識「黑面大仔」羅男，對方聲稱可幫忙紓困，不料雙方在電話中條件談不攏，李男未赴約商討借款細節，事後遭對方以損害信用為理由，要求賠償「手續費」，除持槍恐嚇還率眾毆打。

東勢警方接獲被害人報案，報請台中地檢署化股檢察官游欣樺指揮偵辦，相繼在東勢區等處所帶回羅姓主嫌等5人到案，並起獲空氣槍1把、毒品及吸食器，全案以組織犯罪防制條例、恐嚇取財、強盜、妨害自由等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查，綽號「黑面」的36歲主嫌羅男，有暴力討債、妨礙自由、毒品等前科，平日與4名小弟橫行山城地區，多半接受委託人代為出面收取債務，從中收取「手續費」；去年10月間經友人告知李男有資金需求，他透過電話表示「我有錢可以借你，細節見面再談。」

不料，李男未依約定時間現身，羅男帶了數位幫眾苦等多時，最後被放鴿子，他自覺面子掛不住，以損害信用為理由，要求李男賠償6萬元「手續費」，並於李男住院期間，夥同另名犯嫌至醫院病房持槍逼迫給錢，還揚言要對李男家人不利。

警方查出，羅男還以債務協商為由，誘騙被害人外出，且持槍控制行動，同夥更輪番毆打被害人，要求給付金錢賠償。被害人心生畏懼，陸續交付現金5千元、1萬元不等金額，經專案小組數月蒐證，將羅嫌等5人一舉逮捕到案。

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(中時)

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