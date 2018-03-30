海基會「逗陣繞法院」活動到台中

「逗陣繞法院」暨中區陸配團體座談聯誼活動，邀中區新移民陸籍配偶及學生參訪台中地院，讓他們更瞭解台灣司法制度及法院提供的服務。（馬瑞君攝）

友善列印
中時

海基會、陸委會於30日在台中地方法院舉辦「逗陣繞法院」暨中區陸配團體座談聯誼活動，邀請中區新移民陸籍配偶及學生參訪，讓他們瞭解台灣司法制度，協助其融入台灣生活。

海基會指出，去年首次舉辦「逗陣繞法院」陸配座談聯誼活動，邀請陸配團體幹部實地參訪法院，與法官面對面座談，也進入法庭旁聽，瞭解台灣司法運作實況，獲新移民們熱烈迴響。今年擴大辦理，也邀部分中區陸生參與。

陸委會法政處處長蔡志儒表示，透過這樣的參訪活動，可以讓新移民的陸配與陸生們更加認識台灣的司法制度。日前花蓮震災有陸客不幸遇難，陸委會也有派人前往提供服務，海陸兩會與陸配團體會協力合作，協助陸配融入台灣生活。

台中地院院長江錫麟指出，台中地院已有122年歷史，法院是解決民眾各類法律紛爭問題的地方，像是車禍、家事糾紛、債務處理等等，希望透過類似參訪座談，可以讓新移民們更加瞭解法院。

台中地院特別安排「家暴暨家事服務中心」簡報，由社工教導遇到家暴時該如何處理、保護令該如何聲請、服務中心可以提供哪些協助等，讓陸配團體幹部瞭解，在遇到相關事件時有哪些法院資源可以利用。

新移民們並參觀調解室、家暴暨家事服務中心、聯合服務中心、家事法庭、科技法庭、國民參與刑事審判法庭等，瞭解法院提供的單一服務窗口、免費律師諮詢等服務。

(中時)

基隆兇殺案！男子左胸中刀昏迷路… 緣分真奇妙！你撿我手機、你撿我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。