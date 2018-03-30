海基會「逗陣繞法院」活動到台中

2018年03月30日 15:33 中時 馬瑞君

海基會、陸委會於30日在台中地方法院舉辦「逗陣繞法院」暨中區陸配團體座談聯誼活動，邀請中區新移民陸籍配偶及學生參訪，讓他們瞭解台灣司法制度，協助其融入台灣生活。

海基會指出，去年首次舉辦「逗陣繞法院」陸配座談聯誼活動，邀請陸配團體幹部實地參訪法院，與法官面對面座談，也進入法庭旁聽，瞭解台灣司法運作實況，獲新移民們熱烈迴響。今年擴大辦理，也邀部分中區陸生參與。

陸委會法政處處長蔡志儒表示，透過這樣的參訪活動，可以讓新移民的陸配與陸生們更加認識台灣的司法制度。日前花蓮震災有陸客不幸遇難，陸委會也有派人前往提供服務，海陸兩會與陸配團體會協力合作，協助陸配融入台灣生活。

台中地院院長江錫麟指出，台中地院已有122年歷史，法院是解決民眾各類法律紛爭問題的地方，像是車禍、家事糾紛、債務處理等等，希望透過類似參訪座談，可以讓新移民們更加瞭解法院。

台中地院特別安排「家暴暨家事服務中心」簡報，由社工教導遇到家暴時該如何處理、保護令該如何聲請、服務中心可以提供哪些協助等，讓陸配團體幹部瞭解，在遇到相關事件時有哪些法院資源可以利用。

新移民們並參觀調解室、家暴暨家事服務中心、聯合服務中心、家事法庭、科技法庭、國民參與刑事審判法庭等，瞭解法院提供的單一服務窗口、免費律師諮詢等服務。

(中時)