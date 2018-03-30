迎接世界書香日　國資圖邀全民來分享閱讀

迎接世界書香日，國資圖邀請全民一起親近書籍、分享閱讀的喜悅。（陳淑芬攝）

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4月23日是世界書香日，國立公共資訊圖書館募集閱讀創意、分享閱讀喜悅，推出「讀你，幸福的瞬間！」影片徵件、「閱讀尋寶王」創意閱讀闖關遊戲設計比賽，還舉辦「書香騎士」徵選活動召募學童培訓營，邀請全民一起親近書籍、分享閱讀的喜悅。

聯合國教科文組織定4月23日為「世界書香及版權日」，鼓勵民眾相互分享閱讀經驗、親近書籍。國資圖為迎接2018年世界書香日，以「圖書館」、「閱讀」等主軸，透過影片徵件、遊戲設計競賽及培訓等生動有趣的特色活動，將民眾及校園年輕學子拉進圖書館及書香世界。

國資圖表示，「讀你，幸福的瞬間！」影片徵件活動，作品必須以「圖書館」為場景，透過影像記錄、描述各地圖書館所發生的美好幸福故事，以劇情片、紀錄片及動畫片等方式呈現均可，拍攝手法形式不拘，影像長度以90秒為限，收件截止日為107年4月22日。

入選影片將於國資圖YouTube 、推播螢幕及LED螢幕牆等平台公開露出，並配合書香日活動進行宣傳。入選影片參選者在「世界書香日」活動當天，可參加抽獎活動，獎品包括有電動機車、平板電腦及咖啡機等20份好禮。

國資圖並鼓勵高中、大專學生發揮創意、想像力和團隊精神，來設計「閱讀尋寶王」創意閱讀闖關遊戲競賽，歡迎對設計闖關遊戲有興趣的年輕學子腦力激盪，將閱讀融入設計遊戲中，一起將閱讀變得有趣又好玩。

此外，國資圖透過「書香騎士」徵選活動，召募中部縣市國小學童參加培訓營，邀請作家或網紅講授未來領袖的關鍵能力，掌握說故事大師秘訣及擔任閱讀主播推薦好書、推展閱讀理念，讓學童在閱讀活動不缺席。

(中時)

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