已砸210兆！ 川普：美軍將很快撤出敘利亞

2018年03月30日 15:27 中時電子報 蔡萱

美軍在敘利亞執行任務。(圖/美聯社)

美國總統川普又和五角大廈唱反調！就在五角大廈在29日稱美軍有留在敘利亞必要的幾個小時後，川普就表示，美軍將很快就會撤出敘利亞，因為他認為最主要的任務伊斯蘭國已被嚴重打擊，「讓其他人處理」，並且重申他自競選以來的政策「美國優先」，美國應該將焦點放在保衛自己的邊境和重建國內基礎建設。

川普29日在俄亥俄州里奇菲爾德出席活動時表示，美軍已經快要全數收復該地，「我們把IS趕走了，美軍很快將回到國內，回到這個屬於我們的地方」。他也說美國至今已經在中東花了7兆美元（新台幣210兆元），包括在當地建設學校，但這些建設最後只是又被武裝分子摧毀，類似的事情不斷循環發生。於此同時美國卻沒有經費在國內興建學校。

川普又再次強調了他「美國優先」的政策核心價值，他說美國目前派有32000人保衛南北韓邊境，但反觀保衛美墨邊境的人力相較之下卻少可憐。

一名熟悉IS情況的五角大樓的官員對此表示，目前尚不清楚總統的言論是什麼意思，但是目前軍方評估，現在並非考慮撤兵的時機，因為敘利亞如今還面臨很多挑戰，包括該怎麼處置被敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）關押的400多名外籍IS士兵，還得面臨敘利亞阿薩德政權與俄國在當地的軍事行動仍在持續進行。

美國至今已協同敘利亞對抗IS長達5年多，五角大廈去年指出，美軍在敘利亞部署了約2,000名的士兵，和當地武裝團抵共同抵禦IS。

(中時電子報)