梁靜茹護范范遭罵「狗B」 尪開腔「看得比你清楚」

梁靜茹護范瑋琪槓上網友。（圖／取自范范范瑋琪、梁靜茹微博）

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中時電子報
梁靜茹遭網友爆粗口謾罵。（圖／取自梁靜茹微博）
梁靜茹逗回應過氣。（圖／取自梁靜茹微博）
趙元同護妻開腔。（圖／取自趙元同微博）
趙元同相信范范人品。（圖／取自趙元同微博）

女星范瑋琪（范范）和張韶涵間十年心結最近正式浮上檯面，和范范有好交情的梁靜茹昨(29日)因曬出一張合影被罵翻，讓她索性加入戰局，還封鎖叫她別跟范瑋琪來往的歌迷，稍早梁靜的微博引來不少網友圍剿，甚至有人爆粗口說：「馬來西亞的狗B」，讓好脾氣的梁靜茹也氣炸了。

梁靜茹稍早發文感謝粉絲關心，義氣說：「捍衛自己的好朋友就是我的表現，正如你會捍衛你的好朋友一模一樣」並希望大家能將心比心，並說：「我說的捍衛是，我對於范的品德和個人的善良非常理解，我捍衛的是我的友誼，這之間跟其他無關，交朋友是個人的選擇別太擔心了你們好不好：）」，為范范人品強力背書。

而梁靜茹此舉，無疑是向支持張韶涵的粉絲宣戰，引來網友留言酸：「過氣」，梁靜茹則逗回：「我也覺得是」，還有人說粗話：「你一個馬來西亞的狗B少JB逼逼沒資格」，令梁靜茹忍不住動怒說：「說話請放一點禮貌」。

另有一派網友湧進梁靜茹老公趙元同的微博開譙，有人說：「是公眾人物並且賺了這份錢就得承擔大家的評價這話不懂？你和范瑋琪都是垃圾，別跑到大陸撈錢了，過氣女」，趙元同護妻說：「藝人也是推出產品給大家，又不是公眾在養的。評論都可以，私人攻擊就沒必要聽。過氣比沒名氣過好吧？」有人問：「看不清楚范瑋琪是什麼樣子的人嘛」，趙元同霸氣回應：「我應該看的比妳清楚很多吧？」

(中時電子報)

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