時報優秀學生獎學金即起申請 獎金最高1萬美金

2018年03月30日 15:42 中時電子報 戴安瑋

時報文化基金會今宣布，2018年度優秀學生獎學金，即起到6月30日止接受申請，歡迎全美各地成績優秀、表現傑出，且有志於研究中國文化之博士班學生，皆可申請，成績最優者可獲紀念創辦人余紀忠先生特別獎，名額1名，獎金1萬美元，另再選出7名青年學者獎得主，每名獎金6000美元，得獎名單2018年10月間公佈。

時報文化基金會表示，為獎掖優秀學生，培養傑出人才，以宏揚中國文化，時報文化基金會特別設置「時報青年學者獎」獎助金，每年鼓勵全美各地成績優秀、表現傑出，而有志於研究中國文化之博士班學生，即日起到6月30日止接受申請(以郵戳為憑)。學生不拘性別、種族，擇優遴選以資鼓勵。

時報文化基金會表示，2018年度優秀學生獎學金有紀念創辦人余紀忠先生特別獎1名，獎金1萬美元，給予申請人成績最優者；另外，還會再選出7名青年學者獎得主，每名獎金6000美元。

申請資格及條件:

「時報青年學者獎」

(一) 目前仍在學註冊之美國、加拿大各大學博士班學生，已取得博士候選人資格，成績優秀表現傑出，檢附博士候選人資格證明及成績單。

(二) 申請者之博士論文提網應已獲得查委員會通過，並檢附證明文件。

(三) 申請不限科系，惟論文題材需與中國文化或中國事務有關，包括當代中國研究、傳統漢學研究，或有關各地區中國社會之個案研究或比較研究 (人文、社會或科技不拘)。

(四) 申請者須繳中英文論文各一份，文長兩千字，最多不超過兩千五百字。

(五) 繳附至少兩名指導教授之推薦信。

(六) 得獎者每半年需向本會提出書面報告，報告研究進展及論文撰寫進度，直至取得學位時止。並應將獲得通過之論文一份寄至本會。

時報文化基金會表示，這項獎學金已開始受理報名，經遴選後，得獎名單10月公布，並將個別通知。凡符合申請資格及條件者，填妥表格寄至位在紐約時報文化基金會，聯絡電話：718-460-4900，電子郵件：chinatimescf@gmail.com。

(中時電子報)