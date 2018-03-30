結合生活美學 竹市老師體驗食物森林

2018年03月30日 15:59 中時 陳育賢

新竹市全市國小環境教育輔導團30日辦理「環境教育種子教師增能研習」活動。（陳育賢攝）

新竹市全市國小環境教育輔導團30日辦理「環境教育種子教師增能研習」活動。（陳育賢攝）

新竹市全市國小環境教育輔導團30日辦理「環境教育種子教師增能研習」活動，25位教師在環保局與梧桐環境整合基金會的帶領下，前往食物森林示範地，深入了解食物森林永續循環的概念，希望未來能從生活美學的角度發展校園環境教育課程。

市府教育處指出，負責推動新竹市國小校園環境教育的國小環境教育輔導團，希望將教學主軸和生活美學體驗結合，因此將研習營活動拉至綠意盎然的食物森林示範地，並請梧桐基金會法國永續城市設計專員克萊，示範以麻布袋製作鄉村風盆栽，並介紹食物森林的永續設計原則，展開1系列的環境教案發展討論。

內湖國小主任周若渟表示，食物森林示範地有非常多的環境教育議題可以發揮，而且都很貼近生活美學，教育不應該都是談硬梆梆的知識，生活和美學素養也都是學生人格養成的重要元素，感謝環保局規畫這塊公有綠地，讓輔導團可以從軟性角度切入環境教育，未來有機會一定會再帶其他教師及學生來。

市長林智堅表示，新竹市食物森林為全台首座全民參與設計的公有示範地，位於車水馬龍的都市綠帶區，從設計、完成到維護都是全民參與，結合社區力量、採用共享原則，並向下1代傳遞愛護地球和環境的價值觀，也歡迎親子共同來園內耕作，孩子可透過親手耕作，了解種子如何成為餐桌上的食物，除傳遞環境永續價值，也讓食農教育向下扎根。

環保局長江盛任則指出，食物森林是創新的環保作法，市民每每在歡樂工作中做到環境綠化、物資循環、減碳、食安、環境教育等多重目的，除了不斷吸引外界來觀摩，也榮獲衛福部「都市規畫與環境建置創新成果獎」，與人事總處「標竿論壇」入選優選案例，未來環保局將持續提供協助，扮演市民最強力的後盾。

另，新竹食物森林示範地兼具綠化減碳、休閒、教育等功能，歡迎各界在遵守「共好共享」的原則下多善加使用。2018年也將持續和梧桐基金會辦理工作派對，包含香草精油製作坊、攀樹體驗、森林音樂會、植物澱粉製作等活動，歡迎民眾踴躍參與。

(中時)