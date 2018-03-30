「讀國防大學領交大文憑」 交大校務會議壓倒性通過

2018年03月30日 16:00 旺報 簡立欣

國防部長嚴德發21日在立法院國防委員會表示，明年起就讀國防大學理工學院的學生將改領交通大學「畢業證書」，引發話題！雖然交大學生反對意見居多，但根據本報追蹤，交通大學3月28日校務會議上，「讀國防大學領交大文憑」提案獲得壓倒性通過。

熟悉內情人士表示，國防大學理工學院高層其實早在去年5月、7月和8月就已經來訪交通大學；查閱去年12月交大校務會議紀錄，107學年度擬增設的是「資訊學院國防資安管理碩士在職專班」，招生名額僅30人；不過本月8日的校務規畫委員會，卻變成占國防大學理工學院和交通大學合作招生。從「在職專班」變成「學院」，規模變動不能說不大。

本月21日此事揭露之後在交通大學學生群裡造成很大反響，據了解，學生代表先和校方高層晤面，爭取到26日舉辦校內說明會；有學生在說明會上詢問招生名額，但校方表示是由國防部決定。根據2017年招生簡章，國防大學理工學院招生員額是315人。

由於該案須於28日交大校務會議通過才能算數，據了解，該案排在第2案，有代表提議放在最後一案討論，但投票沒過多數決，維持第2案。又有代表提議投票決定此事是否屬於重大事件，因為若屬重大事件必須達到2/3同意票數才可過關，但投票結果「不同意是重大事件」有39票、「同意是重大事件」有31票，因此仍維持1/2同意票即可通過此案。

知情人士表示，交大校務會議代表90人，最後「讀國防大學領交大文憑」提案獲得同意票65票、不同意票8票壓倒性票數，提案通過。值得一提的是交大校務會議學生代表有9人，投不同意票的8人全都是學生代表；何以得知？「很簡單，因為是舉手投票而不是不記名投票。」

交大教務長盧鴻興、主任秘書裘性天也向本報證實提案通過，名額則沒有特別討論，因為是由國防部決定。

事實上交大學生在校務會議前12小時，也就是27日晚上舉辦網路投票，並且須先登入學生系統，以確保是校內學生並避免重複投票，最後募集到約500人投票，其中反對「讀國防大學領交大文憑」有426人，贊成者有53人。一名交大學生表示，以理工學生對校務比較不投入的往例來看，這次投票已經算是「近幾年來罕見地踴躍了」。

交通大學與國防大學理工學院兩校入學門檻不太一致，根據2017年招生簡章，交大須達數學頂標、英文和自然前標，總級分平均大概65級分；而國防大學理工學院則是國文底標，英文後標、數學後標、自然後標，總級分約40到55級分。

(旺報)