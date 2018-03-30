迎接4月連假 親子入住飯店享「73折優惠」！

2018年03月30日 16:50 中時 徐力剛

「和逸客房」室內空間寬廣，帶給旅客絕佳入住體驗。（圖片提供／和逸飯店）

「戶外奇趣操場」佔地約500坪，多樣化遊樂設施滿足孩童。（圖片提供／和逸飯店）

室內兒童遊樂場「遊戲轉角」。（圖片提供／和逸飯店）

4月兒童、清明連假即將到來，親子旅客前往台南旅遊可入住「和逸飯店‧台南 西門館」，享受專屬天倫時光。

和逸飯店‧台南 西門館推出系列活動，大小朋友都玩的盡興，全新「小孩萬歲」住房專案，即日起至5月31日止，凡攜帶12歲（含）以下孩童入住，升等四人房型優惠價5198元起，原價7300元，折扣約73折，或選擇入住XBOX主題房，在房內也能享受電玩樂趣。

同步舉辦「COZZI 第一屆寶寶爬行比賽」，4月4日與6日兩天，每日2梯次，7個月至1歲孩童可報名參加（房客免費），優勝冠軍可獲得市價千元尿布乙箱;4月5日與7日則進行「電動車競速大賽」，開放體重25公斤以下、可獨立駕駛電動車小朋友參加（房客免費），獲勝依名次送出和逸飯店‧台南西門館住宿券、酷炫電動重機及輕巧歡樂滑步車等大獎。

特色「戶外奇趣操場」，佔地超過500坪大空間設計，包括親子堆沙區、奇趣噴泉池、嘟嘟小火車及迷你小車等設施，適合大小朋友同樂。館內4樓「遊戲轉角」為兒童專屬俱樂部，提供辦家家酒及益智遊戲區，讓小朋友恣意玩耍。

(中時)