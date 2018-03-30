美加州咖啡須標致癌警語 食藥署：不跟進

美國加州宣布，咖啡得標註致癌警語，我國食藥署表示暫不跟進。（倪浩倫攝）

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美國洛杉磯法院本周三裁定，加州地區的咖啡業者，須在咖啡商品上標示致癌警語，主因是店家販售的咖啡中，含有致癌物丙烯醯胺（acrylamide）。我國衛福部食藥署表示，丙烯醯胺屬2A致癌物，亦即尚未在人體上發現確切的致癌證據，故全球目前僅美國加州有此警語規定，我國尚不會跟進，也呼籲民眾不用過度恐慌。

衛福部食藥署食品組科長李婉媜說，我國過去有參考國際作法，訂定「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」，同時提供「降低食品中丙烯醯胺含量加工參考手冊」給讓業者進行自主管理。

對於美國加州要求咖啡業者加註致癌警語，李婉媜說，丙烯醯胺被世界衛生組織WHO列為2A致癌物，也就是經「動物實驗」證實有致癌風險，但尚未在「人」身上發現確切的致癌證據，放眼全球，目前也僅有美國加州有此規定，我國尚不會跟進，但會持續關注及參考各國的管理方式。

咖啡本身並不含丙烯醯胺，而是在超過120度的烘焙過程中產生，至於一杯咖啡含有多少量的丙烯醯胺，食藥署則坦言較難去計算；林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海解釋，丙烯醯胺是烘培過程中的產物，而非額外加進去的添加物，等於說是每家業者、甚至每天做出的咖啡，內含的丙烯醯胺量都不同。

咖啡達人、研究咖啡到出書的乳癌防治基金會董事長張金堅說，根據飲食指南，我國和歐盟一樣，建議每日咖啡因的攝取不應超過300毫克，約是3~4杯的中杯咖啡量；他認為，原則上，只要不喝超過這個量，應不會有問題，甚至有研究指出，每日喝3~4杯咖啡者，身體得到的益處，甚至比每天只喝1~2杯者來的好，民眾真的不需過度恐慌。

(中時)

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