E化打團體戰 彰化45家旅館整合推出聯合訂房網、APP

彰化縣旅館商業同業公會全新官方網站上線，並整合全體45家會員旅館、推出APP，方便年輕遊客一站搜尋所有縣內旅館的房價房型。(謝瓊雲攝)

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彰化縣旅館商業同業公會30日舉辦會員大會，並宣布全新官方網站上線，還推出APP，方便年輕遊客快速找出符合需求的的旅館與房價房型。(謝瓊雲攝)
彰化縣旅館商業同業公會全新官方網站上線，並整合全體45家會員旅館、推出APP，方便年輕遊客一站搜尋所有縣內旅館的房價房型。(謝瓊雲攝)

彰化縣旅館商業同業公會30日在昇財麗禧酒店舉辦會員大會，並宣告公會的全新官網、APP正式上線啟用，集結45家會員旅館詳盡介紹，共計有超過2000個房間的房型、房價一覽無遺，希望能讓年輕族群「一網搜盡」、快速找到符合自身住宿需求的旅館。

理事長謝榮聰表示，去年2月接任後就積極整合各會員，將旅館詳盡介紹、外觀、地點、房型等完整資訊全部納入公會網站，並開發APP；更有利於消費者進行住宿選擇。

謝榮聰說，陸客不來，彰化縣旅館業者這兩年受到很大衝擊，平均業績至少掉了三成，為了求生存只能更積極開拓國內旅遊客源；揮別單打獨鬥、改採團體作戰，公會也加入彰化縣旅遊產業協會，希望雙方緊密連結加強合作，結合觀光工廠、休閒農場等，打造吃、喝、玩、樂更豐富多元的套裝遊程。

與會的立委王惠美說，外資不來、台資又出走，台灣的觀光旅遊業受到衝擊。彰化雖被視為台中的後花園，卻不能忽略128萬在地人口的消費力，若能提高行政效率、加強行銷，將鹿港推出去，才能吸引更多本地、外地遊客來消費。

彰化縣政府城觀處副處長許俊宏表示，前年底彰化縣有2家老舊旅館宣告暫停營業，但去年全縣旅館仍從65家增至71家，顯示旅遊市場仍大有可為；目前全縣僅4家星級旅館，尚無五星級旅館，呼籲業者加入星級旅館認證，藉此提升服務品質。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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