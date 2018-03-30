威爾史密斯主持國家地理《超凡地球》 帶觀眾了解地球生命由來

2018年03月30日 16:16 旺報 廖慧娟

《超凡地球》攝影團隊從460公里高的太空站看地球。（國家地理提供）

國家地理耗費鉅資，邀請《黑天鵝》導演戴倫‧艾洛諾夫斯基及《美國：我們的故事》金獎製片珍‧魯特打造《超凡地球One Strange Rock》系列史詩級節目，3月31日起，每周六晚間10點播出。該節目由好萊塢知名影星威爾史密斯主持，並有8位長期由外太空觀察地球的太空人觀點，透過〈氣息〉、〈生存〉、〈屏障〉、〈萬物〉等10個單元，透過每集主題，從前所未有的角度欣賞和了解地球，探索地球的脆弱與奇觀的一面。

導演戴倫‧艾洛諾夫斯基表示，很高興能和最喜歡的藝人威爾‧史密斯合作：「我很高興能請到威爾‧史密斯擔任這個系列的嚮導。他的魅力、智慧和人性會讓這個計畫生色不少，帶領觀眾進入節目中獨特的故事，讓大家了解地球上為什麼會有生命」。

《超凡地球》結合新奇且極富戲劇性及娛樂性的畫面和酷炫的科學知識，攝影團隊帶著攝影機走遍45國、6大洲，從位於地底1.5公里深的列楚基耶洞穴，到460公里高的高空國際太空站，透過鏡頭帶觀眾深入從未有人拍攝過的地方，包括北極全世界移動速度最快的冰河斯瓦巴、剛果尼拉貢戈火山上、全世界最大的熔岩湖；委內瑞拉全世界最高的安赫爾瀑布、巴哈馬群島全世界最壯觀的水底洞穴星際之門等，總計旅行147萬公里，相當於環繞地球將近37次。

(旺報)